Азербайджан предоставит гражданам Армении гуманитарные коридоры
Азербайджан предоставит гражданам Армении гуманитарные коридоры. Как следует из заявления Минобороны Азербайджана, Баку готово предоставить гуманитарные коридоры в Карабахе для армянских граждан и военнослужащих.В источнике
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Азербайджан заявил о готовности открыть гуманитарные коридоры в Нагорном Карабахе
Новые Известиявчера в 14:22
Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армян в Карабахе
Национальная служба новостейвчера в 13:44
В Баку заявили о готовности открыть гуманитарные коридоры для армян в Карабахе
Газета.Ruвчера в 12:12