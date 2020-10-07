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Shraibikus News
Shraibikus News

Азербайджан предоставит гражданам Армении гуманитарные коридоры

Азербайджан предоставит гражданам Армении гуманитарные коридоры. Как следует из заявления Минобороны Азербайджана, Баку готово предоставить гуманитарные коридоры в Карабахе для армянских граждан и военнослужащих.В источнике
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RuNews24.ru

Азербайджан предоставит гражданам Армении гуманитарные коридоры

RuNews24.ruвчера в 15:57
Новые Известия

Азербайджан заявил о готовности открыть гуманитарные коридоры в Нагорном Карабахе

Новые Известиявчера в 14:22
РБК

В Баку заявили о готовности предоставить гуманитарные коридоры для армян

РБКвчера в 12:30
Национальная служба новостей

Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армян в Карабахе

Национальная служба новостейвчера в 13:44
Sputnik Азербайджан

Азербайджан готов открыть гуманитарные коридоры - Эйвазов

Sputnik Азербайджанвчера в 13:44
Lenta.ru

Азербайджан заявил о готовности открыть гуманитарные коридоры в Карабахе

Lenta.ruвчера в 13:49
Газета.Ru

В Баку заявили о готовности открыть гуманитарные коридоры для армян в Карабахе

Газета.Ruвчера в 12:12

ОЗХО нашла яд в анализах Навального

Вена, 6 октября 2020, 22:46 — REGNUM В крови и моче российского блогера Алексея Навального найдены отравляющие вещества, сообщили 6 октября в заявлении, распространённом ОЗХО.
REGNUMвчера в 15:46

В Нижнем Новгороде простились с погибшей журналисткой Ириной Славиной

Церемония прощания прошла в Доме ученых на улице Октябрьской В Нижнем Новгороде простились с погибшей журналисткой Ириной Мурахтаевой, более известной как Ирина Славина.
Центральная Служба Новостейвчера в 15:40

Фитнес-клубы попросили снизить стоимость аренды из-за коронавируса

Со своей стороны операторы могут обратиться к губернаторам и в правительство с просьбой освободить от налога на имущество и земельного налога арендодателей, которые согласились снизить стоимость аренды, отмечается в документе.
Ведомости01:27

Россия отомстила за гибель генерала в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России отомстили за гибель генерал-майора Вячеслава Гладких и переводчика-курсанта Михаила Мильшина, нанеся авиаудар по подземным командным пунктам боевиков организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на севере сирийской провинции Дейр эз-Зор.
Lenta.ruвчера в 10:09

Путин поручил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов рассказал, что по итогам встречи Путин дал поручение правительству подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.
Газета.Ruвчера в 14:00

Биолог оценила возможность лечить COVID-19 в России по примеру Трампа

Часть препаратов, которыми лечат от COVID-19 президента США Дональда Трампа, есть в России, а для производства наиболее сложных медикаментов имеются технологические возможности, рассказала в беседе с «РИА Новости» профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Известия22:44

В Алтайском крае предлагают ввести коронавирусные ограничения

Регуправление Роспотребнадзора направило в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко письмо с рекомендациями о принятии мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.comвчера в 09:54

Минобороны Армении сообщило об обстреле Степанакерта

Азербайджанские военные начали обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта и других населенных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Коммерсантъ01:43