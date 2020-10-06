Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RuNews24.ru
RuNews24.ru

Азербайджан предоставит гражданам Армении гуманитарные коридоры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил о готовности пойти на уступки в конфликте, но только если Азербайджан согласен выполнить аналогичные действия.В источнике
Подробнее о событии
RuNews24.ru

Азербайджан предоставит гражданам Армении гуманитарные коридоры

RuNews24.ruвчера в 15:57
Новые Известия

Азербайджан заявил о готовности открыть гуманитарные коридоры в Нагорном Карабахе

Новые Известиявчера в 14:22
Sputnik Азербайджан

Азербайджан готов открыть гуманитарные коридоры - Эйвазов

Sputnik Азербайджанвчера в 13:44
Национальная служба новостей

Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армян в Карабахе

Национальная служба новостейвчера в 13:44
Lenta.ru

Азербайджан заявил о готовности открыть гуманитарные коридоры в Карабахе

Lenta.ruвчера в 13:49
РБК

В Баку заявили о готовности предоставить гуманитарные коридоры для армян

РБКвчера в 12:30
Газета.Ru

В Баку заявили о готовности открыть гуманитарные коридоры для армян в Карабахе

Газета.Ruвчера в 12:12

Путин допустил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину

Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину.
РИА Новостивчера в 10:24

В Among Us появились читеры

Как и в любой популярной игре, в Among Us наблюдается наплыв читеров, которые стремятся сделать игровой процесс менее увлекательным для окружающих.
Чемпионатвчера в 09:33

Финалистка шоу «Холостяк» сбила пешехода на Кутузовском проспекте

Финалистка шоу "Холостяк" (с Егором Кридом) Виктория Короткова, сбившая насмерть пешехода на Mercedes Gelandewagen на Кутузовском проспекте в Москве, по предварительным данным, в момент аварии была трезва.
ТАССвчера в 01:36

В орбитальной станции России предусмотрели отсек для четырех туристов

Станция будет включать в себя базовый модуль, целевой производственный модуль, отсек материального обеспечения, модуль-платформу (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, а также модуль для туристов с двумя большими иллюминаторами и Wi-Fi, пишет 3 октября «РИА Новости».
Известия2 октября в 20:03

Шведская компания отказалась от поставок ГАЗу из-за угрозы санкций

Шведская компания Quintus Technologies AB отказалась поставлять запчасти для промышленного пресса группе ГАЗ в связи с угрозой санкций, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.
Коммерсантъ Нижний Новгород5 октября в 10:02

Добровольцы охраняют резиденцию президента в Бишкеке

Добровольные народные дружины, созданные в Киргизии для охраны правопорядка на фоне акций протеста несогласных с результатами парламентских выборов, собрались около резиденции президента республики Сооронбая Жээнбекова.
ТАССвчера в 16:38

Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в карабахский конфликт

Президент России Владимир Путин знает об обращениях бизнесмена Рубена Варданяна, основателя группы «Тройка Диалог», и миллиардера Самвела Карапетяна вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
Компаниявчера в 13:30