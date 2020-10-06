Азербайджан предоставит гражданам Армении гуманитарные коридоры
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил о готовности пойти на уступки в конфликте, но только если Азербайджан согласен выполнить аналогичные действия.В источнике
Подробнее о событии
Азербайджан заявил о готовности открыть гуманитарные коридоры в Нагорном Карабахе
Новые Известиявчера в 14:22
Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армян в Карабахе
Национальная служба новостейвчера в 13:44
В Баку заявили о готовности открыть гуманитарные коридоры для армян в Карабахе
Газета.Ruвчера в 12:12