В орбитальной станции России предусмотрели отсек для четырех туристов

Станция будет включать в себя базовый модуль, целевой производственный модуль, отсек материального обеспечения, модуль-платформу (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, а также модуль для туристов с двумя большими иллюминаторами и Wi-Fi, пишет 3 октября «РИА Новости».