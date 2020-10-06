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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Азербайджан предоставит гражданам Армении гуманитарные коридоры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил о готовности пойти на уступки в конфликте, но только если Азербайджан согласен выполнить аналогичные действия.В источнике
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RuNews24.ru

Азербайджан предоставит гражданам Армении гуманитарные коридоры

RuNews24.ruвчера в 15:57
Новые Известия

Азербайджан заявил о готовности открыть гуманитарные коридоры в Нагорном Карабахе

Новые Известиявчера в 14:22
Lenta.ru

Азербайджан заявил о готовности открыть гуманитарные коридоры в Карабахе

Lenta.ruвчера в 13:49
Национальная служба новостей

Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армян в Карабахе

Национальная служба новостейвчера в 13:44
Sputnik Азербайджан

Азербайджан готов открыть гуманитарные коридоры - Эйвазов

Sputnik Азербайджанвчера в 13:44
РБК

В Баку заявили о готовности предоставить гуманитарные коридоры для армян

РБКвчера в 12:30
Газета.Ru

В Баку заявили о готовности открыть гуманитарные коридоры для армян в Карабахе

Газета.Ruвчера в 12:12

В Нижнем Новгороде простились с погибшей журналисткой Ириной Славиной

Церемония прощания прошла в Доме ученых на улице Октябрьской В Нижнем Новгороде простились с погибшей журналисткой Ириной Мурахтаевой, более известной как Ирина Славина.
Центральная Служба Новостейвчера в 15:40

МВД и Минтранс предложили поправки к Правилам дорожного движения

Второй пакет предусматривает новые поправки в законе, которые отвечают за тонировку стекол автомобилей, и нормы дорожного движения на таком транспорте как самокат, моноколесах и электроскутерах.
Про Кроссоверывчера в 12:10

Силуанов: букмекеры могли бы увеличить отчисления на поддержку спорта

Букмекеры могли бы увеличить целевые отчисления на поддержку спортивных организаций, считает министр финансов РФ Антон Силуанов, Минфин готов подготовить соответствующие предложения, президент РФ инициативу поддержал.
РИА Новостивчера в 06:31

Рассекречены переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»

Считавшуюся секретной стенограмму разговора Клинтона и Путина о гибели подлодки «Курск» в 2000 году выложили на сайте цифровой библиотеки бывшего американского президента, пишет РИА Новости.
ForPostвчера в 06:29

Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр

Нобелевскую премию по физике 2020 года получили Роджер Пенроуз "за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности", а также Рейнхард Генцель и Андреа Гез "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".
Интерфаксвчера в 06:09

Финалистка шоу «Холостяк» сбила пешехода на Кутузовском проспекте

Финалистка шоу "Холостяк" (с Егором Кридом) Виктория Короткова, сбившая насмерть пешехода на Mercedes Gelandewagen на Кутузовском проспекте в Москве, по предварительным данным, в момент аварии была трезва.
ТАССвчера в 01:36

Министр: в РФ появится новый порядок оказания медпомощи онкобольным

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в ближайшее время появится новый порядок оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты5 октября в 04:49

Россия отомстила за гибель генерала в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России отомстили за гибель генерал-майора Вячеслава Гладких и переводчика-курсанта Михаила Мильшина, нанеся авиаудар по подземным командным пунктам боевиков организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на севере сирийской провинции Дейр эз-Зор.
Lenta.ruвчера в 10:09

Чиновник превысил полномочия на 300 млн рублей

В результате действий чиновника контракт достался участнику, предложившему существенно более высокую цену, нежели конкуренты, на 33,5 млн руб. Эта разница, как полагает следствие, стала ущербом для управления и подконтрольного ему ОКУ "Дорожное агентство", поскольку сэкономленные деньги могли быть "результативно и эффективно использованы при заключении других контрактов".
Коммерсантъвчера в 12:16