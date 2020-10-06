Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр

Нобелевскую премию по физике 2020 года получили Роджер Пенроуз "за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности", а также Рейнхард Генцель и Андреа Гез "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".