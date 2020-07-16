Армия и оружие
ИзвестияАзербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.
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с чего всё началось
«Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении», — заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы (цитата по Ozu.az).РБК09:09
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