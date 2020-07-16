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Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

В министерстве обороны Азербайджана заявили о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по расположенной недалеко от армянского города Мецамор атомной электростанции.В источнике
С чего всё началось
«Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении», — заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы (цитата по Ozu.az).
РБКвчера в 09:56
Подробнее о событии

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

Lenta.ruвчера в 10:26

Азербайджан пригрозил Армении ракетной атакой по атомной электростанции

РИА Новостивчера в 13:37

Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении

РБКвчера в 09:56

В Баку пригрозили ударом по Армянской АЭС в Мецаморе

Sputnik Армениявчера в 09:53

Баку и Ереван обменялись заявлениями об угрозе ударов по стратегическим объектам

ТАССвчера в 13:40

Минобороны Азербайджана ответило на «угрозы» армянской стороны

Sputnik Азербайджанвчера в 09:15

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС

НТВвчера в 09:04
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В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
Известия20:55
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В Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей

Правоохранительные органы задержали сотрудника московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
RT на русскомвчера в 16:42
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Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM15 июля в 12:25
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Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русскомвчера в 15:16
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Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъвчера в 13:52
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СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой

Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русском19:15
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Стало известно, какие военные корабли Путин заложит в Керчи

В Керчь на закладку двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900 «Прибой», которые называют аналогами французских «Мистралей», отправился лично президент Владимир Путин.
Московский Комсомолецвчера в 01:44
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Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали

Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новостивчера в 14:09
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Суд в Москве арестовал еще трех человек по делу о торговле детьми

Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новостивчера в 13:59
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NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса

В опубликованном на сайте NASA сообщении говорится, что запуск космической обсерватории переносится ориентировочно на 31 октября 2021 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей, возникших, в частности, в связи с уменьшением числа занятых на строительстве телескопа сотрудников.
Комсомольская правда19:16
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