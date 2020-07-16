В Минобороны Азербайджана предупредили Армению, что в случае атаки способны нанести ответный удар по Мецаморской атомной электростанции. Ранее в СМИ и социальных сетях появились предположения, что Ереван мог бы атаковать Мингечевирское водохранилище в Азербайджане.

В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС

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