Армия и оружие
РИА НовостиВ Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению, что в случае атаки способны нанести ответный удар по Мецаморской атомной электростанции. Ранее в СМИ и социальных сетях появились предположения, что Ереван мог бы атаковать Мингечевирское водохранилище в Азербайджане.
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«Уфа» и «Динамо» объявили стартовые составы на игру
ProstoProSport 10:00
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Известный российский блогер стал помощником депутата Госдумы
Российский видеоблогер и стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.
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В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках
16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса.
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
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Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
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Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
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Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
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Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
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Свердловский губернатор выдвинул условия для отмены всех ограничений
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что отмена всех ограничений по коронавирусу возможна при строжайшем соблюдении существующих запретов.
Европейско-Азиатские новости 10:17
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК 08:59
Политика
Украинский депутат вызвала коллегу на «дуэль» по русскому языку
Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко решила поспорить с коллегой из «Слуги народа», автором законопроекта об отмене обязательного изучения 80% предметов в украинских школах на госязыке Максимом Бужанским о том, кто лучше знает русский язык.
Взгляд.ру 07:32
Общество
Реаниматолог призвал екатеринбуржцев соблюдать самоизоляцию
Реаниматолог, который работает в одной из больниц Екатеринбурга, призвал местных жителей соблюдать самоизоляцию.
Екатеринбург в эфире 07:35
Транспорт
Крыму грозит дефицит топлива в турсезон из-за требований Росжелдора
Крыму может грозить дефицит топлива в разгар туристического сезона из-за проблем с железнодорожными и паромными перевозками.
Ведомости 00:49
Здоровье
Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Врач-онколог и хирург Иван Карасев назвал симптом, который часто принимают за гастрит.
МедиаПоток 04:41
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Воронежской области
Ранее стало известно, что автобус столкнулся с тремя грузовиками в Омской области. В результате ДТП пострадали пять человек.
РЕН ТВ 10:12
Происшествия
На Кубани судью заподозрили в получении взятки
Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости 07:05
Политика
Глава Дагестана произвел кадровые перестановки в правительстве региона
В последний раз глава Дагестана Владимир Васильев произвел в правительстве республики новые кадровые назначения 15 июня этого года.
ТАСС 09:57
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Наука
Очередные испытания «беспилотника с пилотом» Firebird прошли в США
Известно, что работы над «беспилотника с пилотом» ведутся еще с 2010 года.
МедиаПоток вчера в 08:47
Политика
Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы
В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
Политика
Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.
РИА Новости 10:17
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшим широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук».
CT news вчера в 08:43
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
Наука
«Норникель» пригласил академиков РАН исследовать экологию Таймыра
Потанин, комментируя начало исследования, добавил, что в настоящее время "Норникель" понимает необходимость изучения арктических регионов.
Inkazan 10:05
Хоккей
Хоккеист «Авангарда» Шумаков заразился коронавирусом
У форварда "Авангарда" Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция, он изолирован от команды, сообщил генеральный менеджер омского хоккейного клуба Алексей Волков.
РИА Новости 08:09
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшую жену и двоих детей продюсера Иосифа Пригожина выселили из московской квартиры из-за крупных долгов.
НТВ 05:01