с чего всё началось

1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана. Какие именно ракетные системы будут применяться, в ведомстве не уточнили.

Общество Польша выдворила почти 4,5 тыс. украинцев Сообщалось, что в прошлом году Польша на 25% увеличила число отказов украинцам при пересечении границы – остановлены на въезде в страну 58,5 тыс. граждан Украины. 1

Политика Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2» Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» вызваны защитой их бизнес-интересов, причем на этот раз Вашингтон и не пытается это скрывать. 251

Авто Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya Руководитель японского бренда Nissan анонсировал, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya выступает в качестве начала новой истории компании. 31

Экономика Акции неработающего завода подорожали на Мосбирже втрое за пять дней За последние пять дней капитализация компании увеличилась с 2,4 млрд рублей до 7,6 млрд рублей.

Наука Назван главный признак осложнений от коронавируса Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19. 14

Происшествия Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области. 119

Общество Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин. 58

Шоу-бизнес Гарик Харламов оказался инициатором развода с Кристиной Асмус Недавно супруги Асмус-Харламов, одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, объявили о своём решении развестись.

Происшествия В отношении двух сотрудников «Матросской Тишины» возбуждено дело о взятках на 5 млн рублей Материалы прокурорской проверки направили в следственный орган, где в отношении сотрудников СИЗО - старшего оперуполномоченного оперативного отдела и инспектора отдела режима и надзора возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 (получение взятки), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Экономика Минтруд установил новый прожиточный минимум Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения. 101

Общество Илья Мэддисон занял должность помощника депутата Госдумы Депутат Госдумы Василий Власов объявил, что его новым помощником станет блогер и стример Илья Maddyson Давыдов. 5

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1K

Происшествия Суд отправил в СИЗО трех фигурантов дела о торговле детьми Басманный суд отправил в СИЗО до 14 сентября этого года обвиняемых в торговле детьми Мельникова Владислава, гендиректора ООО «Европейский центр суррогатного материнства», и Анисимова Кирилла. 205

Экономика Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей "Роснефть" отзывает иск к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель крупнейшей российской нефтяной компании. 21

Политика МИД Польши назвал актом дезинформации розыгрыш польского президента Российские шутники предложили вернуть город в состав Польши, но президент заверил, что этот вопрос даже не обсуждается в правительстве страны. 102

Игры Microsoft призналась, какие игры «не пойдут» на Xbox Series X Спенсер отметил, что разработчики планируют обеспечить уже на старте продаж новой Xbox Series X возможность запускать все игры, поддерживаемые линейкой Xbox One.

Политика МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы «Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters. 183