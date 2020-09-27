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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Азербайджан сообщил о 550 убитых армянских военных в Нагорном Карабахе

В ходе столкновений в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении, сообщил «Интерфаксу–Азербайджан» Минобороны Азербайджана. Ранее Ереван заявил о 16 убитых и более 200 раненых со своей стороны.В источнике
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РИА Новости

Баку заявил о сотнях погибших армянских военных

РИА Новости22:09
Lenta.ru

Азербайджан заявил о сотнях погибших армянских военных

Lenta.ru21:07
Газета.Ru

Азербайджан посчитал погибших в Карабахе армянских военных

Газета.Ru21:45
URA.Ru

Азербайджан сообщил о смерти 550 военных Армении

URA.Ru21:44
РБК

Минобороны Азербайджана заявило о более 550 убитых армянских военных

РБК21:51
Sputnik Азербайджан

Итоги первого дня боев в Карабахе: ВС Армении потеряли убитыми и ранеными 550 человек

Sputnik Азербайджан17:44
Sputnik Армения

Азербайджан уже потерял около 200 человек убитыми, подтверждает Минобороны Армениив

Sputnik Армениявчера в 13:28

В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
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ЕС не банкомат: Боррель призвал Украину самостоятельно решать проблемы

Panoramic / ZUMAPRESS.com Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Киев не ждать, что проблемы страны решатся с помощью применения внешних сил.
РЕН ТВ25 сентября в 12:14
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Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости17:05
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Ереван обвинил Баку в публикации кадров из Сирии под видом Карабаха

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в воскресенье на брифинге, что в видео, которые публикует Баку о конфликте в Нагорном Карабахе, есть кадры, снятые во время сирийской войны.
РИА Новостивчера в 14:00
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Ученые назвали кашу, которая может продлить жизнь

Специалисты Сибирского федерального университета назвали кашу, которая способствует организму человека вырабатывать белок долголетия (сиртуин 1). Оказалось, что это всем знакомая гречка, ведь именно она может продлевать жизнь, провоцируя выработку белка долголетия, защищающего организм от старения.
Газета DAILYвчера в 11:24
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