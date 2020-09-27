Sputnik Азербайджан 4

В ходе столкновений в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении, сообщил «Интерфаксу–Азербайджан» Минобороны Азербайджана. Ранее Ереван заявил о 16 убитых и более 200 раненых со своей стороны.