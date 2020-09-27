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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Азербайджан сообщил о 550 убитых армянских военных в Нагорном Карабахе

В ходе столкновений в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении, сообщил «Интерфаксу–Азербайджан» Минобороны Азербайджана. Ранее Ереван заявил о 16 убитых и более 200 раненых со своей стороны.В источнике
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Lenta.ru

Азербайджан заявил о сотнях погибших армянских военных

Lenta.ru21:07
РБК

Минобороны Азербайджана заявило о более 550 убитых армянских военных

РБК20:53
Московский Комсомолец

Минобороны Азербайджана сообщило о 550 убитых армянских военных в Нагорном Карабахе

Московский Комсомолец19:44
Росбалт

Минобороны Азербайджана: ВС Армении потеряли в Карабахе более 550 военнослужащих

Росбалт19:40
Коммерсантъ

Азербайджан сообщил о 550 убитых армянских военных в Нагорном Карабахе

Коммерсантъ19:32
Эхо Москвы

Министерство обороны Армении утверждает, что в боях в воскресенье были убиты около 200 военных Азербайджана

Эхо Москвы19:04
Sputnik Азербайджан

Итоги первого дня боев в Карабахе: ВС Армении потеряли убитыми и ранеными 550 человек

Sputnik Азербайджан17:44

В октябре курс рубля ждут резкие колебания

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты" проанализировал эти факторы и дал прогноз на октябрь: - В первую очередь, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам.
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РИА Новости20:25
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Конфликт в Нагорном Карабахе. Свежие данные

Из зоны вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, где о проведении широкомасштабной контрнаступательной операции объявило сегодня Минобороны Азербайджана, продолжают поступать новые данные о потерях с обеих сторон и передвижениях войск.
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Путин добавил, что, хотя многие страны вновь вводят жесткие ограничения, в России наблюдается более благоприятная ситуация, так как власти своевременно принимают эффективные меры, сообщает «Газета.ру».
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«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

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