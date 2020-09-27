Азербайджан сообщил о 550 убитых армянских военных в Нагорном Карабахе
В ходе столкновений в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении, сообщил «Интерфаксу–Азербайджан» Минобороны Азербайджана. Ранее Ереван заявил о 16 убитых и более 200 раненых со своей стороны.В источнике
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Минобороны Азербайджана сообщило о 550 убитых армянских военных в Нагорном Карабахе
Московский Комсомолец19:44
Итоги первого дня боев в Карабахе: ВС Армении потеряли убитыми и ранеными 550 человек
Sputnik Азербайджан17:44