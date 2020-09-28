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Ведомости
Ведомости

Азербайджан сообщил о более 550 убитых и раненых армянских военных

Более 550 армянских военных были ранены или убиты в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе 27 сентября, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Азербайджан

Итоги первого дня боев в Карабахе: ВС Армении потеряли убитыми и ранеными 550 человек

ВС Армении по итогам первого дня контрнаступательной операции азербайджанской армии понесли потери в живой силе – более 550 человек убитыми и ранеными.
Sputnik Азербайджан17:44
Подробнее о событии
Sputnik Армения

В Армении установили личность части погибших азербайджанских солдат

Sputnik Армения03:11
РБК

Потери Армении и Азербайджана, угроза кредиткам. Главные новости РБК

РБК01:10
Sputnik Азербайджан

Итоги первого дня боев в Карабахе: ВС Армении потеряли убитыми и ранеными 550 человек

Sputnik Азербайджан17:44
Lenta.ru

Азербайджан заявил о сотнях погибших армянских военных

Lenta.ru21:07
Коммерсантъ

Азербайджан сообщил о 550 убитых армянских военных в Нагорном Карабахе

Коммерсантъ19:32
РИА Новости

Азербайджан заявил о 550 погибших армянских военных в Нагорном Карабахе

РИА Новости22:09
Весьма

В Нагорном Карабахе началась война между Арменией и Азербайджаном. Что происходит: последние новости

Весьмавчера в 02:37

Подразделения армии Азербайджана уничтожили еще два танка ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что для предотвращения активного прицельного огня ВС Армении прицельным огнем подразделений азербайджанской армии были уничтожены еще два танка противника.
Подразделения армии Азербайджана уничтожили еще два танка ВС Армении
Вестник Кавказа00:17

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
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Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
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Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

В Ассоциации заявили, что в таком случае банки могут отказаться от выдачи кредитных карт в пользу кредитов наличными, что негативно отразится на интересах банковских клиентов и снизит долю безналичных расчетов.
Ведомости02:31
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В Госдуме оценили шулерство в новом расчете МРОТ

Москва, 28 сентября 2020, 09:48 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал новую методику расчета МРОТ «шулерским трюком с целью узаконить отсутствие реальной борьбы с бедностью в стране», передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.
REGNUM02:48
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Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБК26 сентября в 16:11
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Россиянам пообещали аномальную погоду зимой

Синоптики прогнозируют разнонаправленные температурные аномалии на территории страны с октября по март, выделяется февраль - в этом месяце большинство жителей страны ждет месяц холоднее, чем в 2019 году, говорится в опубликованном на сайте Гидрометцентра "Вероятностном прогнозе температурного режима в России в отопительный период с октября по март".
РИА Новости03:03

В Петербурге полиция ищет родителей брошенной на улице девочки

Сотрудники полиции устанавливают личности родителей девочки, оставленной на улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости03:06
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