Азербайджан сообщил о более 550 убитых и раненых армянских военных
Более 550 армянских военных были ранены или убиты в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе 27 сентября, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.В источнике
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Итоги первого дня боев в Карабахе: ВС Армении потеряли убитыми и ранеными 550 человек
ВС Армении по итогам первого дня контрнаступательной операции азербайджанской армии понесли потери в живой силе – более 550 человек убитыми и ранеными.
Sputnik Азербайджан17:44
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Итоги первого дня боев в Карабахе: ВС Армении потеряли убитыми и ранеными 550 человек
Sputnik Азербайджан17:44