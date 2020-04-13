Как сообщает Caspian News в материале Azerbaijan Backs OPEC+ Deal To Cut Oil Production, Азербайджан – одна из десяти стран, не входящих в ОПЕК, и согласно условиям сделки, ожидается, что он сократит добычу на 164 тысяч баррелей в день в течение следующих двух месяцев.

Азербайджан устроит цена на нефть выше 40 долларов за баррель

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Энергетика Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. 225

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Политика Источник сообщил, что РФ в апреле заложит шесть боевых кораблей Россия, несмотря на ситуацию с коронавирусом, намерена в конце апреля заложить на разных верфях шесть крупных боевых кораблей.

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Происшествия На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе. 11

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