Политика
Lenta.ruАзербайджан вручил ноту протеста послу России
Российский посол, в свою очередь, подчеркнул, что позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна, а любой въезд представителей непризнанных субъектов на территорию России не отражает официальную позицию этой страны. Аналогичная ноты была вручена Бочарникову 15 октября.
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с чего всё началось
В ноте протеста, текст которой цитируется на сайте МИД Азербайджана, отмечается, что Маилян и Ованнисян не только посетили Москву, но и встречались там с некоторыми российскими экспертами и сотрудниками академических центров.Инфо24вчера в 11:35
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