Политика

Lenta.ruLenta.ruАзербайджан вручил ноту протеста послу России

Российский посол, в свою очередь, подчеркнул, что позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна, а любой въезд представителей непризнанных субъектов на территорию России не отражает официальную позицию этой страны. Аналогичная ноты была вручена Бочарникову 15 октября.
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с чего всё началось
В ноте протеста, текст которой цитируется
 на сайте МИД Азербайджана, отмечается, что Маилян и Ованнисян не только посетили Москву, но и встречались там с некоторыми российскими экспертами и сотрудниками академических центров.
Инфо24вчера в 11:35

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Азербайджан вручил российскому послу ноту протеста

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РИА Новостивчера в 10:09
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В ходе заседания Первого комитета ГА ООН (курирует вопросы разоружения) был практически единогласно одобрен проект российской резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, сообщает ТАСС.
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«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»

Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Доктор Мясников рассказал, какая головная боль сигналит о раке мозга

Доктор Мясников рассказал в очередном выпуске программы, как правильно бороться с обычной головной болью, в каким количествах следует принимать обезболивающие препараты в месяц, и какая именно головная боль может свидетельствовать о наличии опухоли мозга, аневризме или случившемся инсульте.
Ugpressa.ru 00:10
Общество

МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют

В России планируют разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации.
РБК 00:01
Происшествия

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

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На Сицилии власти решили раздавать дома бесплатно

Московский Комсомолец вчера в 15:36
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Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
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Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

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Жулин: В прыжках Загитовой появилась тяжесть, это опасная тенденция

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В России запретят продавать смартфоны без российского ПО

Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 05 ноября в 08:12
Политика

Глава «Нафтогаза» назвал сумму претензий к «Газпрому»

Киев имеет претензии к российской корпорации «Газпром» на $22 млрд и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны Москвы на сопоставимые суммы.
News.ru 05 ноября в 11:07
Футбол

Родриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол

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Политика

Зеленский трижды оговорился при обсуждении «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз совершил ошибку, говоря о "Укроборонпроме".
Газета.Ru вчера в 18:13
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Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии

Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
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Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными

Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
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Происшествия

В России задержаны 16 кредитных мошенников

Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.
BFM.ru 00:09
Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости вчера в 07:17
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Мяч в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего в 4-м туре ЛЧ

Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
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Армия и оружие

Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией

Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.
РИА Новости 00:30
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Политика

Роскосмос отложил сдачу эскизного проекта ракеты на замену «Зениту»

Эскизный проект космического ракетного комплекса "Союз-5", призванного заменить производимый на Украине "Зенит", будет готов в конце 2020 года, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:14
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Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»

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Происшествия

Игорь Пушкарёв стал фигурантом очередного уголовного дела

В отношении Игоря Пушкарёва возбуждено новое уголовное дело.
АиФ Владивосток вчера в 21:44
Происшествия

В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома

Известия вчера в 08:14
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

«Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — отмечается в документе ведомства.
Известия 00:44
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