Политика
Lenta.ruАзербайджан вручил ноту протеста послу России
Российский посол, в свою очередь, подчеркнул, что позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна, а любой въезд представителей непризнанных субъектов на территорию России не отражает официальную позицию этой страны. Аналогичная ноты была вручена Бочарникову 15 октября.
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с чего всё началось
В ноте протеста, текст которой цитируется на сайте МИД Азербайджана, отмечается, что Маилян и Ованнисян не только посетили Москву, но и встречались там с некоторыми российскими экспертами и сотрудниками академических центров.Инфо2411:35
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 23:22, Ашберн
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК 05:03
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Общество
В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.
Lenta.ru 10:12
Культура
Слава Великому Октябрю!
Оппонент Ларсена пытается указать ему на то, что социальная критика в марксистском духе адресована определенному устройству жизни, придающему жизни скверный характер, и что при другом устройстве жизнь может иметь другой характер, не быть столь «свинской» по определению Ларсена.
Красная весна 20:03
Технологии
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru 21:55
Общество
Половина россиян хотят вернуть смертную казнь
Около половины россиян считает, что в стране нужно вернуть смертную казнь. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Европейско-Азиатские новости 23:00
Гаджеты
AMD перенесла анонс монструозных процессоров Ryzen Threadripper 3000
Процессоры Ryzen Threadripper 3000 должны были бы представить сегодня, но AMD изменила планы. Теперь анонс намечен на 7 ноября.
iXBT.com вчера в 06:12
Происшествия
В Железногорске мужчина угрожал взорвать спутниковый завод
Сегодня утром в Железногорске мужчина угожал взорвать завод «Информационные спутниковые системы».
7 канал Красноярск 22:40
Общество
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Технологии
В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
Forbes 16:03
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства главы ингушского Центра «Э»
Возможный соучастник убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
Вести.Ru 11:47
Происшествия
На взятке задержан первый замглавы Новотроицка
5 ноября сотрудниками ФСБ и МВД задержан с поличным при получении взятки в первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.
Беловка.рус вчера в 06:56
Общество
SWIFT назвала признаки подозрительной транзакции
Банки с учетом особенностей географии и деятельности клиентов обладают информацией, когда они обычно посылают сообщения через SWIFT, поэтому попытку отправить сообщение, например, в выходной день, можно считать признаком подозрительной операции, рассказал в интервью РИА Новости директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвей Геринг.
ПРАЙМ 19:25
Интернет
В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы
В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
Gazeta.SPb 18:20
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Армия и оружие
Трамп одобрил расширение военной миссии США по защите нефти в Сирии
Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии США по охране нефтяных месторождений в Сирии. Об этом сообщает Associated Press.
Пятый канал 02:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры
В центре России стоит непривычная для ноября теплая погода, но все же похолодания не избежать, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Российская газета 21:00
Происшествия
По делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек в России
В России сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю задержали 16 человек по подозрению в кредитном мошенничестве.
Газета.Ru 23:00
Кино
«Терминатор» возглавил американский прокат
Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.
Piter.tv вчера в 07:09
Армия и оружие
Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа
Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.
ТАСС 22:56
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Общество
Мэр сицилийского города начал бесплатно раздавать дома
Российская газета 21:37
Происшествия
Показания обвиняемого по делу Шакро Молодого генерала СК опровергли
Бывший сотрудник Следственного комитета (СК) России Андрей Супруненко опроверг показания генерал-майора Александра Дрыманова, обвиняемого в коррупции.
Lenta.ru 22:00
Экономика
Новак рассказал о динамике тарифов на электричество
«Тарифы для населения тоже регулируются — на уровень примерно инфляция плюс 1 процент для того, чтобы не допустить резкого роста перекрестного субсидирования», — заявил Новак на «правительственном часе» в Госдуме.
REGNUM 05:23
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa вчера в 23:13