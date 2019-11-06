Политика

Lenta.ruLenta.ruАзербайджан вручил ноту протеста послу России

Российский посол, в свою очередь, подчеркнул, что позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна, а любой въезд представителей непризнанных субъектов на территорию России не отражает официальную позицию этой страны. Аналогичная нота была вручена Бочарникову 15 октября.
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с чего всё началось
В ноте протеста, текст которой цитируется
 на сайте МИД Азербайджана, отмечается, что Маилян и Ованнисян не только посетили Москву, но и встречались там с некоторыми российскими экспертами и сотрудниками академических центров.
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