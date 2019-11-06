с чего всё началось

Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".

Общество Названа самая закредитованная группа россиян Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».

Общество Конституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми Конституционный суд России снял установленный местным законом республики Коми запрет на проведение митингов, сообщает местный портал КомиОнлайн.

Происшествия Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Футбол «Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге» После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1). Лига чемпионов.

Шоу-бизнес Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.

Происшествия Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.

Гаджеты Спрос на индивидуально собранные ПК с начала года вырос на 36% «Ситилинк» сообщил, что с начала 2019 года спрос в рознице по направлению сборки персональных компьютеров (ПК) вырос на 36% в деньгах и на 16% в штуках по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

Авто Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.

Политика Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.

Футбол Дзагоев отправился с ЦСКА на матч Лиги Европы с «Ференцварошем» Напомним, что встреча группы Н между Ференцварошем и ЦСКА состоится 7 ноября в Будапеште (Венгрия) на стадионе Гроупама Арена и начнется в 23:00 по московскому времени.

Здоровье Минздрав уточнил критерии появления на свет детей Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более).

Политика Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Автоспорт В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.

Политика Три британские партии договорились голосовать против Brexit на выборах Либерально-демократическая партия Великобритании достигла соглашения с валлийской "Плайд камри" и Партией "зеленых" о тактическом голосовании с целью остановить Brexit на предстоящих досрочных выборах в парламент Соединенного Королевства.

Общество Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.

Происшествия Жительницу Оренбургской области насмерть засыпало семечками Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели работницы элеватора, которая, предположительно, задохнулась, упав в коробку с семечками, сообщает следственное управление СК РФ по области.

Гаджеты В сети опубликованы первые изображения камеры Canon EOS Ra В сеть выложили первые изображения камеры Canon EOS Ra. Предполагается, что на рынок она будет выведена уже в 2020 году, сообщает ixbt.com.

Хоккей СКА обменяет Тихонова и Рукавишникова в «Ак Барс» За защитника казанской команды Игоря Ожиганова СКА намерен отдать Виктора Тихонова и Романа Рукавишникова.

Армия и оружие В Курганской области истребители сбросили на авиаполигон 100 бомб Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 разбомбили наземные цели на авиаполигоне в Курганской области.