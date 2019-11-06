Политика

ТАССТАССАзербайджан вручил послу России ноту протеста

Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
В ноте протеста, текст которой цитируется
 на сайте МИД Азербайджана, отмечается, что Маилян и Ованнисян не только посетили Москву, но и встречались там с некоторыми российскими экспертами и сотрудниками академических центров.
Инфо2411:35

Подробнее о событии

Азербайджан вручил российскому послу ноту протеста

Известия15:48

Азербайджан выразил России протест из-за визита делегации Карабаха

Росбалт10:49

МИД Азербайджана направил ноту протеста России

Sputnik Азербайджан09:01

Послу РФ в Баку вручили ноту протеста из-за визита карабахских министров

Аргументы и Факты10:04

Азербайджан вручил послу РФ ноту из-за визита делегации из Карабаха

Московский Комсомолец09:51

Азербайджан вручил послу России ноту протеста

ТАСС09:31

Азербайджан вручил послу России ноту протеста

РИА Новости10:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 21:51, Вашингтон
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Радио Комсомольская правда 03:27
Общество

Названа самая закредитованная группа россиян

Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».
RT на русском 20:18
Общество

Конституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми

Конституционный суд России снял установленный местным законом республики Коми запрет на проведение митингов, сообщает местный портал КомиОнлайн.
Газета.Ru 08:47
Происшествия

Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Футбол

«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»

После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1). Лига чемпионов.
Матч ТВ 17:01
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru 08:35
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Происшествия

Взрыв машины с российско-украинским бизнесменом в Киеве попал на видео

РБК 18:37
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Гаджеты

Спрос на индивидуально собранные ПК с начала года вырос на 36%

«Ситилинк» сообщил, что с начала 2019 года спрос в рознице по направлению сборки персональных компьютеров (ПК) вырос на 36% в деньгах и на 16% в штуках по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.
Бизнес.Ру 01:26
Авто

Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX

Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Армия и оружие

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

BFM.ru 21:03
Политика

Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Футбол

Дзагоев отправился с ЦСКА на матч Лиги Европы с «Ференцварошем»

Напомним, что встреча группы Н между Ференцварошем и ЦСКА состоится 7 ноября в Будапеште (Венгрия) на стадионе Гроупама Арена и начнется в 23:00 по московскому времени.
Советский спорт 03:16
Футбол

Алексей Миранчук повторил достижение Роналду в матче ЛЧ с «Ювентусом»

Газета.Ru 18:53
Здоровье

Минздрав уточнил критерии появления на свет детей

Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более).
Парламентская газета 16:57
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
РИА Новости 07:28
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Автоспорт

В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята

Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
Матч ТВ 04:59
Политика

Три британские партии договорились голосовать против Brexit на выборах

Либерально-демократическая партия Великобритании достигла соглашения с валлийской "Плайд камри" и Партией "зеленых" о тактическом голосовании с целью остановить Brexit на предстоящих досрочных выборах в парламент Соединенного Королевства.
ТАСС 20:38
Общество

Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР

Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru вчера в 16:24
Происшествия

Жительницу Оренбургской области насмерть засыпало семечками

Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели работницы элеватора, которая, предположительно, задохнулась, упав в коробку с семечками, сообщает следственное управление СК РФ по области.
РИА Новости 14:53
Футбол

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings 17:33
Происшествия

Появились кадры с места атаки боевиков на погранзаставу в Таджикистане

Lenta.ru 02:06
Гаджеты

В сети опубликованы первые изображения камеры Canon EOS Ra

В сеть выложили первые изображения камеры Canon EOS Ra. Предполагается, что на рынок она будет выведена уже в 2020 году, сообщает ixbt.com.
Вечерний курьер 02:08
Хоккей

СКА обменяет Тихонова и Рукавишникова в «Ак Барс»

За защитника казанской команды Игоря Ожиганова СКА намерен отдать Виктора Тихонова и Романа Рукавишникова.
АБН 08:53
Армия и оружие

В Курганской области истребители сбросили на авиаполигон 100 бомб

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 разбомбили наземные цели на авиаполигоне в Курганской области.
КП - Челябинск 10:15
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Космос

Стеклянный шар будет запущен в космос перед Новым годом

Inc-news.ru 04 ноября в 05:29
Происшествия

ФСИН проверит красноярскую колонию, где заключенного окунули в унитаз

Российская газета 02:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Николаевич Бочарников
Российский дипломат
Российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное