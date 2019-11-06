Политика
ТАССАзербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
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В ноте протеста, текст которой цитируется на сайте МИД Азербайджана, отмечается, что Маилян и Ованнисян не только посетили Москву, но и встречались там с некоторыми российскими экспертами и сотрудниками академических центров.Инфо2411:35
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Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Радио Комсомольская правда 03:27
Общество
Названа самая закредитованная группа россиян
Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».
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Газета.Ru 08:47
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
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Газета.Ru 13:16
Футбол
«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»
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Известия 08:43
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Спрос на индивидуально собранные ПК с начала года вырос на 36%
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Бизнес.Ру 01:26
Авто
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32CARS.ru 00:30
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Футбол
Дзагоев отправился с ЦСКА на матч Лиги Европы с «Ференцварошем»
Напомним, что встреча группы Н между Ференцварошем и ЦСКА состоится 7 ноября в Будапеште (Венгрия) на стадионе Гроупама Арена и начнется в 23:00 по московскому времени.
Советский спорт 03:16
Здоровье
Минздрав уточнил критерии появления на свет детей
Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более).
Парламентская газета 16:57
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
РИА Новости 07:28
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Автоспорт
В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята
Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
Матч ТВ 04:59
Политика
Три британские партии договорились голосовать против Brexit на выборах
Либерально-демократическая партия Великобритании достигла соглашения с валлийской "Плайд камри" и Партией "зеленых" о тактическом голосовании с целью остановить Brexit на предстоящих досрочных выборах в парламент Соединенного Королевства.
ТАСС 20:38
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru вчера в 16:24
Происшествия
Жительницу Оренбургской области насмерть засыпало семечками
Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели работницы элеватора, которая, предположительно, задохнулась, упав в коробку с семечками, сообщает следственное управление СК РФ по области.
РИА Новости 14:53
Футбол
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings 17:33
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В сети опубликованы первые изображения камеры Canon EOS Ra
В сеть выложили первые изображения камеры Canon EOS Ra. Предполагается, что на рынок она будет выведена уже в 2020 году, сообщает ixbt.com.
Вечерний курьер 02:08
Хоккей
СКА обменяет Тихонова и Рукавишникова в «Ак Барс»
За защитника казанской команды Игоря Ожиганова СКА намерен отдать Виктора Тихонова и Романа Рукавишникова.
АБН 08:53
Армия и оружие
В Курганской области истребители сбросили на авиаполигон 100 бомб
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 разбомбили наземные цели на авиаполигоне в Курганской области.
КП - Челябинск 10:15
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Космос
Стеклянный шар будет запущен в космос перед Новым годом
Inc-news.ru 04 ноября в 05:29
Происшествия
ФСИН проверит красноярскую колонию, где заключенного окунули в унитаз
Российская газета 02:16