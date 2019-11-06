Политика
ИзвестияАзербайджан вручил российскому послу ноту протеста
Российскому послу в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИДе республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
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Футбол
«Реал» разгромил «Галатасарай» в Лиге Чемпионов
Свободная Пресса 16:59
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Авто
В Сети опубликованы изображения большого седана LADA
Первое и главное, что сделали авторы – примерили на большой седан LADA фирменный «Х-стиль», воплотив в нем все то, что уже есть на «Весте», «ИксРэе» и «Гранте»: Х-образный передок, рельефные выштамповки на боковинах и фары, которые ради хоть какой-то оригинальности пришлось заузить.
Автоновости дня 04:15
Экономика
WSJ: Xerox планирует купить компанию HP
WSJ отмечает, что сейчас компания Xerox ожидает получение 2,3 млрд долларов от сделки по продаже долей в совместных предприятиях с Fujifilm Holdings Corp. Fujifilm выкупит у Xerox 25% акций Fuji Xerox, тем самым став владельцем 100% пакета.
Аргументы и Факты 05:32
Общество
Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса
Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец вчера в 18:11
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Авто
Продажи Haval в РФ продолжают расти
Тарантас Ньюс 04:39
Армия и оружие
Британия продлила программу обучения украинских военных на три года
Коммерсантъ 04 ноября в 19:49
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Хоккей
«Ак Барс» совершит крупный обмен со СКА
ProstoProSport 06:31
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
Больше всего получают на Чукотке (99 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тыс. руб.) и Москве (97,2 тыс. руб.).
РБК 03:58
Армия и оружие
Российские подлодки защитят от ядерного удара
Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.
Газета.Ru 17:36
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru вчера в 16:24
Наука
Радиус протона оказался меньше, чем считалось
До 2010 года наиболее точные измерения радиуса протона производились двумя различными экспериментальными методами.
Naked Science 13:22
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Происшествия
В Киеве после взрыва автомобиля начата спецоперация
Спецоперация по поимке преступника уже объявлена. В полиции прорабатывают версии произошедшего.
REGNUM 17:39
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Политика
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Эрдоганом
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter об "очень хорошем телефонном разговоре" с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, разговор касался, в частности, поимки боевиков "Исламского государства"*, ситуации на границе с Сирией.
РИА Новости 15:45
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
Общество
Какие выплаты пенсионерам стоит оформить до середины декабря
Есть несколько выплат для пенсионеров, которые стоит оформить в ближайшие полтора месяца.
Pro Город НН 04 ноября в 14:18
Здоровье
Первые пациенты получили кардиологические лекарства по новой программе
Пациенты столичных поликлиник начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 вчера в 23:26
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Здоровье
Совфед придумал, как решить проблему нехватки врачей и учителей
Проблему нехватки специалистов в области здравоохранения и образования в российских регионах предложили решить целевым набором.
ФАН 05:27
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
Комсомольская правда вчера в 09:34
Политика
Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК 18:43