Политика

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Российскому послу в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИДе республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
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Азербайджан вручил российскому послу ноту протеста

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