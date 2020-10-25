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В свою очередь, власти Армении заявили, что президент Азербайджана, данным выступлением хочет снять с себя ответственность за происходящее в Нагорном Карабахе и переложить её на армянскую сторону. Министр обороны Прмении Арцун Ованнисян отметил, что не видит в этом ничего удивительного.

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