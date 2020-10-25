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Центральная Служба Новостей
Центральная Служба Новостей

Азербайджан заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе

В свою очередь, власти Армении заявили, что президент Азербайджана, данным выступлением хочет снять с себя ответственность за происходящее в Нагорном Карабахе и переложить её на армянскую сторону. Министр обороны Прмении Арцун Ованнисян отметил, что не видит в этом ничего удивительного.В источнике
С чего всё началось
Всё это время премьер-министр Армении тратил силы на то, чтобы просить Россию прислать войска для войны с Азербайджаном, — сказал
 Алиев в интервью телеканалу Fox News.
News.ru03:26
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Газета.Ru

Алиев назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе

Газета.Ru06:51
Sputnik Армения

«Выглядит как игра слов»: Ереван прокомментировал заявление Алиева о прекращении огня

Sputnik Армения04:20
Lenta.ru

Азербайджан заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе

Lenta.ru03:15
ТАСС

Алиев: Баку готов к перемирию, если Ереван заявит о приверженности базовым принципам

ТАСС03:39
РБК

Алиев назвал условие режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

РБК03:33
РИА Новости

Алиев заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе

РИА Новости03:31
Взгляд.ру

Алиев заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе

Взгляд.ру03:49

За акцию перед Зеленским у избирательного участка задержали участницу Femen

Согласно видеозаписи, опубликованной изданием, женщина пролезла снизу ограждения, за которым стояла толпа людей, стоящих возле избирательного участка, выбежала из толпы, когда Зеленский с супругой шли к избирательному участку и задрала кверху юбку.
За акцию перед Зеленским у избирательного участка задержали участницу Femen
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