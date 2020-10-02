Ранее сообщалось. что в Воронежской области в четверг зафиксировано три крупных лесных и ландшафтных пожара на общей площади 356,5 га: в Павловском районе - 100 га, в Лискинском - 166,5 га, в Новохоперском - 90 га.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Сергея Демина Прокурор Алтайского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замглавы администрации Барнаула Сергея Демина.
Аналитики провели исследование, по результатам которого определили, что украинские перевозчики смогли сэкономить около $13 млн после того, как Россия разрешила проводить транзит санкционной продукции через свои территории.