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РИА Новости
РИА Новости

Азербайджан заявил о захвате стратегических высот в Карабахе

В Минобороны Азербайджана заявили, что армия заняла несколько стратегических высот на линии соприкосновения в Карабахе.В источнике
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Радио Sputnik

Азербайджан объявил о захвате стратегических высот в Карабахе

Радио Sputnik01:40
РИА Новости

Азербайджан заявил о захвате стратегических высот в Карабахе

РИА Новости01:54
Вечерняя Москва

Азербайджан заявил о захвате высот противника в Нагорном Карабахе

Вечерняя Москва01:53
Взгляд.ру

Азербайджан сообщил о занятых стратегических высотах на линии соприкосновения в Карабахе

Взгляд.ру02:03
Rusvesna.su

Баку заявляет о захвате стратегических высот в Карабахе

Rusvesna.su01:38
Известия

МО Азербайджана сообщило о продолжении ожесточенных боев в Карабахе

Известия01:25
Московский Комсомолец

В Баку заявили о захвате стратегических высот в Карабахе

Московский Комсомолец01:19

В Воронежской области локализовали один из трех природных пожаров

Ранее сообщалось. что в Воронежской области в четверг зафиксировано три крупных лесных и ландшафтных пожара на общей площади 356,5 га: в Павловском районе - 100 га, в Лискинском - 166,5 га, в Новохоперском - 90 га.
ТАССвчера в 15:33
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Бывший вице-мэр Барнаула предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Сергея Демина Прокурор Алтайского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замглавы администрации Барнаула Сергея Демина.
АМИТЕЛ01:25
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Главным бенефициаром транзита «санкционки» через РФ назвали Украину

Аналитики провели исследование, по результатам которого определили, что украинские перевозчики смогли сэкономить около $13 млн после того, как Россия разрешила проводить транзит санкционной продукции через свои территории.
Газета.Ru00:56
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