В Воронежской области локализовали один из трех природных пожаров

Ранее сообщалось. что в Воронежской области в четверг зафиксировано три крупных лесных и ландшафтных пожара на общей площади 356,5 га: в Павловском районе - 100 га, в Лискинском - 166,5 га, в Новохоперском - 90 га.