Коронавирус
РИА НовостиАзербайджан заявил об обстреле села армянскими военными
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт.
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Политика
Песков заявил, что Путин осведомлен о ходе дела Сафронова
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября.
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Шоу-бизнес
Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака
Поздравительный пост 57-летняя певица разместила в микроблоге Instagram.
Дни24 вчера в 01:36
Общество
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru вчера в 04:52
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
RT на русском 05:55
Армия и оружие
В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении
Известия 06:02
Фигурное катание
Работавший с Медведевой тренер объяснил свой уход из группы Тутберидзе
Газета.Ru 05:49
Происшествия
Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
Общество
ПФР начислит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
Футбол
Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» и «вообще из футбола»
После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола.
РИА Новости 05:16
Армия и оружие
Азербайджан заявил об уничтожении до 100 армянских военных
Министерство обороны Азербайджана заявило, что в ходе продолжавшихся боев в ночь на вторник на товузовском направлении армянская сторона понесла серьезные потери в живой силе и технике.
Московский Комсомолец 05:47
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Армия и оружие
Замглавы Минобороны Казахстана умер от коронавируса
Заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев умер на 50-м году жизни от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:04
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса
Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
Политика
Россия вошла в тройку популярных у украинцев стран для летнего отдыха
Кулеба сказал, что пока граждане Украины могут поехать в 25 стран, которые открыли свои границы для иностранцев после улучшения ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 05:10
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета вчера в 11:21
Политика
Кремль прокомментировал акции протеста в Хабаровске
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции протеста в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора региона Сергея Фургала, отметив, что обошлось без провокаций.
RT на русском 06:23
Армия и оружие
В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о военных объектах
RuNews24.ru 01:15
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Анкары о сохранении Святой Софии
Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.
РИА Новости 06:29
Общество
Военные журналисты записали ролик в поддержку Ивана Сафронова
С поддержкой бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, выступили его коллеги, освещающие тему оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которой он также занимался более 10 лет.
Собеседник 05:39
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Общество
С 15 июля в России отменяется самоизоляция для прибывших из-за рубежа
Роспотребнадзор обновил правила для прибывающих из-за рубежа - с 15 июля всем россиянам необходимо будет в течение трех дней сдать тест на COVID-19, а иностранцам - предъявить справку об отсутствии заболевания на границе.
Газета.Ru 02:16
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Армия и оружие
Начиненный электроникой японский танк Type 10 показали изнутри
В Японии продемонстрировали оснащение танка изнутри. Начиненный электроникой японский танк Type 10 показали изнутри.
Piter.tv 02:07
Происшествия
Адвокат семьи Алибасовых прокомментировал потасовку на Первом канале
Территория новостей 03:52
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Общество
Бывший ведущий «Разрушителей легенд» умер в 49 лет
На 50-м году жизни умер один из бывших ведущих телепередачи «Разрушители легенд» Грант Имахара.
Известия 03:43