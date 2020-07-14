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РИА НовостиРИА НовостиАзербайджан заявил об уничтожении армянского военного объекта

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении военного объекта и военной техники ВС Армении в товузском направлении границы.
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Азербайджан заявил об уничтожении армянского военного объекта

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Вооруженные силы Азербайджана уничтожили опорный пункт роты противника (ВИДЕО)

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Азербайджан заявил об уничтожении военных объектов Армении

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Уничтожен еще один военный объект ВС Армении - видео

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Азербайджан заявил об уничтожении армянского опорного пункта

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В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
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Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
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Компания Ford официально представила новую версию внедорожника Ford Bronco, получившего версию Sport.
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В очередной раз ученые определили главные симптомы заражения коронавирусной инфекцией.
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Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
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