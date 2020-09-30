Азербайджан заявил об уничтожении восьми армянских РСЗО «Град»
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении восьми армянских реактивных систем залпового огня "Град" в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
Военные силы Азербайджана в среду уничтожили восемь систем «Град», принадлежавших армянской армии, говорится в сообщении, опубликованном
на сайте Министерства обороны страны.
Подробнее о событии
МО Азербайджана показало кадры уничтожения еще восьми систем «Град» противника
Sputnik Азербайджанвчера в 14:27