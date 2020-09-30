В Крыму больных с лёгкой формой коронавируса начинают лечить на дому

«С сегодняшнего дня лечение пациентов, у которых заболевание протекает в лёгкой и бессимптомной форме, будет проходить на дому», – отметил на заседании оперативного штаба по коронавирусу министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.