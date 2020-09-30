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Газета.Ru
Газета.Ru

Азербайджан заявил об уничтожении восьми армянских РСЗО «Град»

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении восьми армянских реактивных систем залпового огня "Град" в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
Военные силы Азербайджана в среду уничтожили восемь систем «Град», принадлежавших армянской армии, говорится в сообщении, опубликованном
 на сайте Министерства обороны страны.
Forbesвчера в 15:52
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RT на русском

В Азербайджане сообщили об уничтожении восьми армянских систем «Град»

RT на русскомвчера в 16:24
РБК

Азербайджан заявил об уничтожении восьми армянских «Градов»

РБКвчера в 15:41
Фонтанка.Ру

Баку и Ереван подсчитывают потери друг друга. В Армении говорят о контроле Турцией воздушной наступательной операции Азербайджана

Фонтанка.Рувчера в 11:16
Sputnik Азербайджан

МО Азербайджана показало кадры уничтожения еще восьми систем «Град» противника

Sputnik Азербайджанвчера в 14:27
РИА Новости

В Ереване опровергли заявление Баку об уничтожении карабахских «Градов»

РИА Новостивчера в 14:48
Взгляд.ру

Азербайджан заявил об уничтожении восьми РСЗО «Град» ВС Армении

Взгляд.рувчера в 14:13
ТАСС

В Баку сообщили об уничтожении принадлежащих армянским силам РСЗО «Ураган» и «Град»

ТАССвчера в 10:35

Правительство РФ рассмотрит вопрос доплат медикам за борьбу с COVID-19

Вопрос о дополнительном материальном стимулировании медицинских работников, участвующих в лечении граждан с COVID-19, рассмотрит правительство Российской Федерации на заседании 1 октября, говорится в опубликованном 30 сентября анонсе на официальном сайте кабинета министров.
Правительство РФ рассмотрит вопрос доплат медикам за борьбу с COVID-19
ИА Красная Веснавчера в 15:49
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МИД РФ ответил на заявление Германии в ООН по Навальному

МИД России Дарья Антонова (c) ИА REGNUM Комментируя высказывание Мааса на 75-й сессии Ганассамблеи ООН, российское внешнеполитическое ведомство отметило, что Москва восприняла его "как продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому отравлению Навального".
REGNUMвчера в 13:31
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В Крыму больных с лёгкой формой коронавируса начинают лечить на дому

«С сегодняшнего дня лечение пациентов, у которых заболевание протекает в лёгкой и бессимптомной форме, будет проходить на дому», – отметил на заседании оперативного штаба по коронавирусу министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.
Вести.Севастопольвчера в 04:02
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В деле о торговле детьми в Москве и области появились геи

«В рамках расследования дело будет дополнено новыми эпизодами торговли детьми, следствие планирует ряд арестов новых фигурантов дела из числа одиноких мужчин, граждан РФ, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО», — передает агентство со ссылкой на источник.
Lenta.ruвчера в 16:04
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Суд по делу историка Соколова подходит к завершающей стадии

Санкт-Петербург, 30 сентября 2020, 14:57 — REGNUM Слушание уголовного дела в отношении петербургского историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, подходит к завершающей стадии.
REGNUMвчера в 07:57
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«Леденящая душу» армия России встревожила Великобританию

Как сообщают авторы публикации, Международный институт стратегических исследований (IISS) опубликовал «леденящий душу» доклад, в котором проанализировал состояние российской армии и ход ее модернизации.
ПолитРоссиявчера в 10:16

Кравчук призвал Грызлова «не выдвигать ультиматумов» Киеву

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в ходе заседания группы призвал полпреда РФ в контактной группе Бориса Грызлова "не выдвигать ультиматумов" Киеву, а двигаться вперед, сообщает пресс-служба офиса президента Украины.
РИА Новостивчера в 14:44
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