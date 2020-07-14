Генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев азербайджанских Вооруженных сил погибли на границе с Арменией. Об этом заявил заместитель министра обороны Азербайджана Керим Велиев, сообщает агентство "Интерфакс".

Азербайджанские генерал и полковник погибли на границе с Арменией

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