Армия и оружие
Вести.RuАзербайджанские генерал и полковник погибли на границе с Арменией
Генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев азербайджанских Вооруженных сил погибли на границе с Арменией. Об этом заявил заместитель министра обороны Азербайджана Керим Велиев, сообщает агентство "Интерфакс".
Читать в источнике
Оценить195
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила «Интерфаксу», что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Общество
Лобков высказался об обвинениях в домогательстве
Газета.Ru 05:46
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
Происшествия
Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП
Михаил Ефремов не предлагал никому взяток после аварии, в результате которой погиб человек, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 05:24
Происшествия
Последствия урагана устраняют в Саратовской области
В городе Балаково Саратовской области устраняют последствия урагана. О том, есть ли пострадавшие, пока не известно.
Известия 07:12
Политика
Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму
Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета 05:43
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
После назначения выплаты деньги будут направлены из пенсионных накоплений на банковский счет заявителя.
Shraibikus News 07:43
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
Происшествия
Алексея Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клевете
Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) по делу о клевете. Об это он сообщил на своей странице в Instagram.
Ведомости 07:22
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском вчера в 16:31
Экономика
ЦБ впервые с начала кризиса отозвал лицензию у банка
ЦБ не отзывал лицензии у банков 5,5 месяцев. В последний раз лицензии по причине отзыва 31 января лишился московский АПАбанк.
РБК 01:19
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Происшествия
Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей
Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
Вести.Ru 01:31
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн в Петербурге
Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО "РЖД".
Piter.tv 07:14
Политика
Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:01
Общество
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова
Журналисты, входящие в кремлевский пул, записали видеообращение в поддержку советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в государственной измене.
МР7.ру вчера в 09:57
Общество
Музыканта Дениса Казначеева освободят из тюрьмы Берлина под залог
Российский музыкант и диджей Денис Казначеев был арестован по запросу США по делу о многомиллионном кибермошенничестве.
НТВ 07:39
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton
В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk 05:07
Общество
Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки
Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что будет штрафовать подчиненных за орфографические ошибки.
РБК 06:16
Хоккей
Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» подписал контракт с Капризовым
Звездный нападающий московского ЦСКА и чемпион Олимпиады-2018 в составе сборной России Кирилл Капризов подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ "Миннесота Уайлд".
Газета.Ru 05:41