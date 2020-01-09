Общество

Sputnik АзербайджанSputnik АзербайджанАзербайджанские пилоты признаны самыми пунктуальными в Европе

Среди гигантов же отрасли авиаперевозок самым пунктуальным в мире оказался южноамериканский LATAM Airlines, далее следует российский перевозчик "Аэрофлот" и замыкает тройку наиболее пунктуальных крупнейших авиакомпаний All Nippon Airways из Страны восходящего солнца.
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«Аэрофлот» – самая пунктуальная авиакомпания мира

RATA-news08 января в 23:17

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KudaGo09 января в 07:32

Азербайджанские пилоты признаны самыми пунктуальными в Европе

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