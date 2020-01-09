Общество
Sputnik АзербайджанАзербайджанские пилоты признаны самыми пунктуальными в Европе
Среди гигантов же отрасли авиаперевозок самым пунктуальным в мире оказался южноамериканский LATAM Airlines, далее следует российский перевозчик "Аэрофлот" и замыкает тройку наиболее пунктуальных крупнейших авиакомпаний All Nippon Airways из Страны восходящего солнца.
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Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»
Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
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Умная лампочка Xiaomi Mijia LED Bulb будет продаваться с подарками
Политика
Ирак задумался о покупке российских С-400
Ирак задумался о покупке российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Об этом пишет The Wall Street Journal.
Политика
Правительственная делегация Сирии проведет переговоры в Тегеране
Высокопоставленная правительственная делегация Сирии в воскресенье начинает визит в Тегеран, где обсудит двусторонние отношения и события в регионе, в том числе убийство иранского генерала Касема Сулеймани, сообщила проправительственная газета al-Watan со ссылкой на дипломатические источники.
Политика
ПНС Ливии объявило о прекращении огня
Фигурное катание
Бетина Попова — о пропуске чемпионата России: «Быть нигде и никем — неприятная ситуация»
Фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, рассказала о пропуске чемпионата России в Красноярске.
Хоккей
Гусев забил гол в победном матче «Нью-Джерси» с «Вашингтоном»
В составе "Нью-Джерси" гол забил Никита Гусев. Российский форвард набрал 26 (8+18) очков в 41 матче.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и установил рекорд АПЛ
Шоу-бизнес
Сальма Хайек рассказала о порвавшемся перед вручением «Оскара» платье
Известная актриса Сальма Хайек рассказала, что у нее порвалось платье прямо перед вручением престижной премии "Оскар" в 2003 году.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб
Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
Общество
Федор Бондарчук задолжал 11 млн рублей
Политика
ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
Авто
Небольшой кроссовер Hyundai Venue 2020 получил ценник
Небольшой кроссовер представлен в трех комплектациях — SE, SEL и Denim. Начальный ценник — 19250 долларов (1 174586 рублей).
Гаджеты
Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу
Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала, каким видит мужчину мечты
Анфиса Чехова рассказала в Instagram, какие мужчины мечты ее привлекают.
Армия и оружие
Один из главарей «Талибан» уничтожен в Афганистане
Один из лидеров радикальной организации "Талибан" (запрещена в России) уничтожен в ходе рейда боевых самолетов ВВС Афганистана на севере страны.
Политика
Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране «не отвертятся»
Президенты Украины и Ирана в ходе телефонного разговора достигли договоренности, что все виновные в катастрофе Boeing в Тегеране будут привлечены к ответственности.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Футбол
«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба
Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Общество
Карлос Гон хочет передать материалы своего дела независимым юристам
Бывший глава Nissan Карлос Гон, в конце декабря бежавший из Японии, в интервью «Асахи симбун» заявил, что готов предоставить материалы своего дела на рассмотрение независимых юристов.
Футбол
«Вальядолид» обыграл в серии пенальти «Марбелью» в Кубке Испании
Футбольный клуб «Вальядолид» одержал победу над командой «Марбелья» в матче 1/32 финала Кубка Испании.
Футбол
Бруну Фернандеш согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш согласился на переход в «Манчестер Юнайтед».
Общество
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Происшествия
В Омске возбудили дело об истязании четырехлетнего мальчика
Представитель СУ СКР по Омской области сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту причинения четырёхлетнему ребенку телесных повреждений, передает РИА Новости.