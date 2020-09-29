Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию (ЕК) письмо с требованием освободить от занимаемой должности заместителя председателя ЕК Веру Юрову за оскорбительные публичные высказывания в адрес Будапешта, передает агентство Reuters.
Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
Джеймс Кэмерон в интервью с актером Арнольдом Шварценеггером рассказал об окончании съемок фильма «Аватар 2». Арнольд Шварценеггер, актер, культурист, политический деятель, разместил на своем YouTube-канале видео, в котором известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о завершении второй части блокбастера «Аватар».