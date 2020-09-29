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РИА Новости

Азербайджанские военные обстреляли армянскую часть в Варденисе

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли воинскую часть в армянском городе Варденис, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.В источнике
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Вести.Ru

Нагорный Карабах: география боевых действий расширяется

Вести.Ru03:52
РИА Новости

Ереван обвинил Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе

РИА Новости03:29
Газета.Ru

Минобороны Армении сообщило об ударе по территории страны азербайджанскими ВС

Газета.Ru03:29
Говорит Москва

Минобороны Армении сообщило об ударах Азербайджана по территории республики

Говорит Москва03:15
Известия

ВС Азербайджана нанесли удар по воинской части в Армении

Известия03:01
ТАСС

Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана нанесли удар по территории республики

ТАСС03:50
Sputnik Армения

Ситуация на границе с Нахичеванью относительно спокойна, ВС Армении готовы – Минобороны

Sputnik Армения03:26

Reuters: премьер Венгрии потребовал отставки замглавы Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию (ЕК) письмо с требованием освободить от занимаемой должности заместителя председателя ЕК Веру Юрову за оскорбительные публичные высказывания в адрес Будапешта, передает агентство Reuters.
Инфорос03:43

Гран-при кинофестиваля «Человек и Природа» получил режиссер из Греции

По результатам работы экспертного жюри гран-при имени В.Г. Распутина и 200 тысяч рублей получил документальный фильм «Когда помидоры встретились с Вагнером» режиссера из Греции Марианны Эконому.
Областная газета (г. Иркутск)02:13

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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О завершении съемок второго «Аватара» объявил Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон в интервью с актером Арнольдом Шварценеггером рассказал об окончании съемок фильма «Аватар 2». Арнольд Шварценеггер, актер, культурист, политический деятель, разместил на своем YouTube-канале видео, в котором известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о завершении второй части блокбастера «Аватар».
Территория новостей02:58
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