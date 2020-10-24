Захарова заявила, что в НАТО стали забывать, кто принес свободу Европе

Высказывания главы оперативного командования "Север" сил НАТО в Европе немецкого генерал-лейтенанта Йорга Фольмера об отношении Североатлантического альянса к Москве говорят о том, что в блоке забыли о том, кто принес свободу народам Европы в годы Второй мировой войны.