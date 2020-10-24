Азербайджанские военные сбили боевой самолет ВВС Армении
ВС Азербайджана уничтожили боевой самолет оккупационной армянской армии. Такое сообщение опубликовано в Facebook Минобороны Армении. "Днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолет военно-воздушных сил Армении", - сказано в нем.В источнике
С чего всё началось
«Днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана сбит боевой самолет военно-воздушных сил Армении»,— сообщили в Минобороны Азербайджана
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