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Вестник Кавказа
Вестник Кавказа

Азербайджанские военные сбили боевой самолет ВВС Армении

ВС Азербайджана уничтожили боевой самолет оккупационной армянской армии. Такое сообщение опубликовано в Facebook Минобороны Армении. "Днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолет военно-воздушных сил Армении", - сказано в нем.В источнике
С чего всё началось
«Днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана сбит боевой самолет военно-воздушных сил Армении»,— сообщили в Минобороны Азербайджана
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Азербайджан сообщил об уничтожении армянского самолета

Коммерсантъ08:13
ТАСС

Армения опровергла информацию об уничтожении ее самолета в зоне карабахского конфликта

ТАСС08:35
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Lenta.ru

Азербайджан заявил об уничтожении самолета ВВС Армении

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