В Азербайджане заявили о сбитом самолёте ВВС Армении
«Днём 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолёт Военно-воздушных сил Армении», — говорится в сообщении азербайджанских вооружённых сил. В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отвергла это заявление.В источнике
С чего всё началось
В субботу, 24 октября, на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолет военно-воздушных сил (ВВС) Армении, сообщает
министерство обороны АР.
Подробнее о событии
Ереван опроверг заявление Баку об уничтожении боевого самолета ВС Армении в Карабахе
Sputnik Армениявчера в 08:08