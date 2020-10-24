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В Азербайджане заявили о сбитом самолёте ВВС Армении

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«Днём 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолёт Военно-воздушных сил Армении», — говорится в сообщении азербайджанских вооружённых сил. В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отвергла это заявление.В источнике
С чего всё началось
В субботу, 24 октября, на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолет военно-воздушных сил (ВВС) Армении, сообщает
 министерство обороны АР.
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