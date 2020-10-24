Назвали основные принципы выбора зимних шин

Что касается выбора между всесезонными и зимними шинами, то первые хотя и должны обеспечивать хорошую ходимость и тормозные характеристики и в тёплое время, и в морозе, они проигрывают зимним аналогам на льду и рыхлом снегу.