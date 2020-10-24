Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Вестник Кавказа
Вестник Кавказа

Азербайджанские военные сбили боевой самолет ВВС Армении

Военное дело
News.ru
Радио Маяк
Радио Sputnik
Sputnik Азербайджан
Экономика сегодня
Sputnik Армения
ИнфоСМИ
Комсомольская правда
Газета.Ru
RuNews24.ru
ФАН
Страна Советов on-line
ПолитРоссия
Lenta.ru
RT на русском
РБК
Вестник Кавказа
ВС Азербайджана уничтожили боевой самолет оккупационной армянской армии. Такое сообщение опубликовано в Facebook Минобороны Армении. "Днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолет военно-воздушных сил Армении", - сказано в нем.В источнике
С чего всё началось
В субботу, 24 октября, на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолет военно-воздушных сил (ВВС) Армении, сообщает
 министерство обороны АР.
Sputnik Азербайджанвчера в 07:54
Подробнее о событии
RT на русском

В Азербайджане заявили о сбитом самолёте ВВС Армении

RT на русскомвчера в 08:30
Коммерсантъ

Азербайджан сообщил об уничтожении армянского самолета

Коммерсантъвчера в 08:13
ТАСС

Армения опровергла информацию об уничтожении ее самолета в зоне карабахского конфликта

ТАССвчера в 08:35
Sputnik Армения

Ереван опроверг заявление Баку об уничтожении боевого самолета ВС Армении в Карабахе

Sputnik Армениявчера в 08:08
Sputnik Азербайджан

Сбит боевой самолет ВВС Армении

Sputnik Азербайджанвчера в 07:54
Взгляд.ру

Азербайджан заявил об уничтожении самолета ВВС Армении

Взгляд.рувчера в 08:39
Lenta.ru

Азербайджан заявил об уничтожении самолета ВВС Армении

Lenta.ruвчера в 08:11

Вирусолог назвал срок стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев оценил возможные сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России.
Вирусолог назвал срок стабилизации ситуации с коронавирусом в России
RT на русскомвчера в 13:21

Емельяненко считает, что Хабиба нельзя назвать величайшим бойцом UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру бойца после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, передает "Все про спорт".
Газета.Ru21:50

Лукашенко в разговоре с Помпео заявил, что Россия является главным союзником Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео в субботу, что Россия не вмешивается во внутренние дела республики.
ТАССвчера в 13:50

В древности в Антарктиде уже наблюдались масштабные потери льда

Международное исследование, проведенное климатологами Университета Монаша, показало, что масштабная потеря льда в Антарктиде уже происходила и будет продолжаться, сообщает phys.org.
Маяк (г. Сосновый Бор)22 октября в 08:41

Минобороны Армении заявило о ликвидации азербайджанской разведгруппы

Уничтожение на центральном направлении одной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Азербайджана отметил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, 24 октября передает «Спутник-Армения».
ИА Красная Веснавчера в 15:20

Экономист Делягин объяснил, как у россиян могут отнять деньги

Делягин рассказал, что так действительно можно заработать и сохранить деньги, но подобные действия будут выгодны только при росте рынка, а сейчас для этого сложились благоприятные обстоятельства.
ToDay News Ufa23 октября в 06:38

Коронавирус одной строкой. Оперативные данные: Омск, Россия, мир. 25 октября 2020

На 21 октября полностью закрытыми в регионе остаются четыре школы: №36, 64 в Омске, а также Атирская школа в Тарском районе и Меркутлинская школа в Колосовском районе, сообщили в пресс-службе омского минздрава.
ВОмске21:00