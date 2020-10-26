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Азербайджанские военные заняли город в Карабахе

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Комсомольская правда
ФАН
Вестник Кавказа
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил, что азербайджанские ВС заняли город Кубатлы (Губадлы) в Нагорном Карабахе. Он заявил об этом в ходе брифинга, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил, что азербайджанские военные заняли город Кубатлы (азербайджанское название - Губадлы) в Карабахе. О том, что Губадлы перешел под контроль азербайджанских вооруженных сил, в воскресенье заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
РИА Новостивчера в 14:28
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Комсомольская правда

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Комсомольская правда17:40
Lenta.ru

Азербайджанские военные заняли город в Карабахе

Lenta.ruвчера в 14:59
Новая газета

Армения подтвердила переход города Кубатлы под контроль Азербайджана

Новая газетавчера в 14:38
ТАСС

Минобороны Армении сообщило об утрате контроля над населенным пунктом Кубатлы

ТАССвчера в 14:38
РИА Новости

Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы в Карабахе

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Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы в Карабахе

Взгляд.рувчера в 14:27
Sputnik Армения

ВС Азербайджана подошли к южным воротам Армении — Сюнику: в МО представили итоги дня

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Стратосферная германо-американская обсерватория SOFIA с помощью инфракрасного телескопа в ходе исследований Луны впервые зафиксировала следы воды на ее обращенной к Земле — солнечной — стороне.
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Недавно исследователи Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL) провели в Амстердаме испытания прототипа «роболодки» Roboat II.
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