Apple показала возможности камеры iPhone 12 Pro в фильме «Темная Вселенная»

Чтобы довести до предела новые возможности Dolby Vision и съемки при слабом освещении в iPhone 12 Pro, мы поставили перед собой задачу запечатлеть саму темноту Комментарии по поводу ролика от компании Apple Кстати, также был опубликовано видео из разряда «фильм о фильме» в котором рассказывают о том, как именно создавался Experiments V: Dark Universe.