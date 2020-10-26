Азербайджанские военные заняли город в Карабахе
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил, что азербайджанские ВС заняли город Кубатлы (Губадлы) в Нагорном Карабахе. Он заявил об этом в ходе брифинга, передает РИА Новости.В источнике
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Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы в Карабахе
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил, что азербайджанские военные заняли город Кубатлы (азербайджанское название - Губадлы) в Карабахе. О том, что Губадлы перешел под контроль азербайджанских вооруженных сил, в воскресенье заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
РИА Новостивчера в 14:28
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