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Азербайджанские военные заняли город в Карабахе

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iReactor
Национальная служба новостей
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Вечерняя Москва
Общественная служба новостей
Комсомольская правда
ФАН
Вестник Кавказа
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил, что азербайджанские ВС заняли город Кубатлы (Губадлы) в Нагорном Карабахе. Он заявил об этом в ходе брифинга, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил, что азербайджанские военные заняли город Кубатлы (азербайджанское название - Губадлы) в Карабахе. О том, что Губадлы перешел под контроль азербайджанских вооруженных сил, в воскресенье заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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Азербайджанские военные заняли город в Карабахе

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