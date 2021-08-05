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Ажиотаж на курортах Кубани в начале сезона превысил уровень до пандемии

На фоне закрытия границ туристический бизнес Краснодарского края в начале сезона нарастил выручку.
Московский Комсомолец
По данным Росстата, в мае-июне 2021 года выручка гостиниц, санаториев и заведений общепита Кубани составила 34,7 миллиарда рублей, что на 34 процента больше, чем в 2019 году.
Lenta.ru
Оборот заведений общепита вырос более чем на 11%, до 12,5 миллиардов рублей.
ПРАЙМ
Согласно прогнозам экспертов, к октябрю турпоток в регион ослабится из-за открытия ряда зарубежных направлений, а также новых правил заселения в отели.
Lenta.ru

С чего всё началось

Ажиотаж на курортах Кубани в начале сезона превысил уровень до пандемии

На фоне закрытия для россиян большинства зарубежных курортов бизнес Краснодарского края, связанный с туризмом, смог в начале летнего сезона нарастить выручку.
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