РБКАжиотаж на курортах Кубани в начале сезона превысил уровень до пандемииНа фоне закрытия границ туристический бизнес Краснодарского края в начале сезона нарастил выручку.Московский КомсомолецПо данным Росстата, в мае-июне 2021 года выручка гостиниц, санаториев и заведений общепита Кубани составила 34,7 миллиарда рублей, что на 34 процента больше, чем в 2019 году.Lenta.ruОборот заведений общепита вырос более чем на 11%, до 12,5 миллиардов рублей.ПРАЙМСогласно прогнозам экспертов, к октябрю турпоток в регион ослабится из-за открытия ряда зарубежных направлений, а также новых правил заселения в отели.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКФАНЧита.РуНародные новостиС чего всё началосьАжиотаж на курортах Кубани в начале сезона превысил уровень до пандемииНа фоне закрытия для россиян большинства зарубежных курортов бизнес Краснодарского края, связанный с туризмом, смог в начале летнего сезона нарастить выручку.РБК01:00Подробнее о событииНа курортах Кубани отмечен рекордный ажиотаж туристовNews.ru07:04Выручка курортов Краснодарского края превысила допандемийные значенияФАН06:48Туристический ажиотаж в Краснодарском крае в начале сезона превысил допандемийный уровеньЧита.Ру02:11Как краснодарские гостиницы рекордно заработали в пандемию. ИнфографикаРБК07:13На курортах Кубани заметили рекордный ажиотаж туристовLenta.ru06:05Туристический ажиотаж на Кубани превысил уровень до пандемии COVID-19Компания05:29Спрос на курорты Краснодарского края достиг рекордных показателейМосковский Комсомолец06:35Показать ещёОценить61Поделиться