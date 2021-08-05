В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа локализовали пожар в здании завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО "Газпром переработка"), угрозы распространения огня больше нет, сообщила пресс-служба "Газпром переработки".
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму и подчеркивает заинтересованность РФ в международном наблюдении.
Спасательный вертолет таджикской пограничной службы, летевший к российским туристам, потерпел крушение в горах Таджикистана, пилот погиб, четыре человека ранены, сообщили РИА Новости в ассоциации туроператоров страны.
К ранним признакам рака печени члены благотворительной организации Cancer Research UK отнесли беспричинную на первый взгляд потерю веса (более 10 процентов от общей массы тела); пожелтение белков глаз и кожных покровов; зуд; отёк живота; общее недомогание.