Памфилова сожалеет в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму и подчеркивает заинтересованность РФ в международном наблюдении.