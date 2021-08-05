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Ажиотаж на курортах Кубани в начале сезона превысил уровень до пандемии

На фоне закрытия границ туристический бизнес Краснодарского края в начале сезона нарастил выручку.
Московский Комсомолец
По данным Росстата, в мае-июне 2021 года выручка гостиниц, санаториев и заведений общепита Кубани составила 34,7 миллиарда рублей, что на 34 процента больше, чем в 2019 году.
Lenta.ru
Однако вместе со спросом росли и цены на проживание — стоимость одной ночи в номере пятизвездочной гостиницы выросла до 14,2 тысячи рублей.
Lenta.ru
В середине июне в Ростуризме сообщили о максимальной загруженности туристами курортов черноморского побережья.
Московский Комсомолец

С чего всё началось

Ажиотаж на курортах Кубани в начале сезона превысил уровень до пандемии

На фоне закрытия для россиян большинства зарубежных курортов бизнес Краснодарского края, связанный с туризмом, смог в начале летнего сезона нарастить выручку.
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