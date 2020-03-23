Экономика
Московский КомсомолецАзиатские биржи вновь сильно обвалились в понедельник утром
Торги на азиатских торговых площадках открылись сильным падением в первый рабочий день новой недели.
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Общество
Собянин: москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта
Москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта - Собянин.
Политика
Гордон заявил о риске распада Украины
Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
Политика
Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой
Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Футбол
Миранчук принял участие в популярном челлендже с туалетной бумагой
Хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук поучаствовал в популярном челлендже, где звезды мирового спорта призывают людей оставаться дома на фоне пандемии COVID-19.
Технологии
МТС призвала абонентов не выходить из дома
Идентификатор сотовой сети МТС, отображавшийся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов как MTS RUS LTE, изменился с 22 марта: теперь на экранах мобильных устройств высвечивается MTS # BUD’ DOMA LTE.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Правительство приостановило Всероссийскую диспансеризацию
Правительство приостановило проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Общество
Меркель отправилась на карантин
Канцлер Германии Ангела Меркель делала прививку от пневмонии 20 марта, а через два дня у врача оказался положительным тест на коронавирус.
Происшествия
В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса
Один из подъездов жилого дома в Хабаровске помещен на карантин из-за жильца, заболевшего коронавирусом.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Политика
Китай передал России более 25 млн защитных масок
«Самолёт Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром Чкаловский 25,5 млн индивидуальных защитных масок», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Авто
На отечественные автомобили заставит россиян пересесть кризис
Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Общество
Роскачество обнаружило в молоке кишечную палочку
Роскачество при повторном исследовании молока шести популярных торговых марок обнаружила в одном из товаров кишечную палочку, следует из сообщения компании.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса
Грядущие трудности из-за кризиса на фоне коронафируса Аваков назвал катастрофой, которая потребует экстраординарных мер.
Общество
На Украине официально зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом
По состоянию на 22:30 22 марта, на Украине официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Здоровье
В Минздраве оценили опасность коронавируса для курильщиков
Курильщики чаще некурящих людей тяжелее переносят симптомы коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Общество
Каспийского тюленя и плотоядную косатку внесут в Красную книгу
Плотоядную косатку и каспийского тюленя внесут в Красную книгу. Об этом сообщает российское отделение Greenpeace.
Общество
Из-за коронавируса освобождают заключенных в США
В категорию для гипотетического освобождения попадают граждане старше 50 лет, заключенные с заболеваниями легких и сердца, и те, кто находится в местах лишения свободы из-за болезней сердца и органов дыхания.
Здоровье
В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку
"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Культура
Дина Гарипова отправилась к родителям в Зеленодольск на самоизоляцию
Общество
Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Здоровье
В Италии назвали еще одну причину высокой смертности
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.