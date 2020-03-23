Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецАзиатские биржи вновь сильно обвалились в понедельник утром

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Торги на азиатских торговых площадках открылись сильным падением в первый рабочий день новой недели.
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Торговая неделя на биржах Шанхая и Шэньчжэня началась с падения основных индексов

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Азиатские биржи вновь сильно обвалились в понедельник утром

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Утренняя сессия южнокорейской биржи была закрыта из-за обрушения индексов

Красная весна01:01
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Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
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Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
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Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество

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В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса

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В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

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Российская газета вчера в 21:00
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«Самолёт Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром Чкаловский 25,5 млн индивидуальных защитных масок», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.
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Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
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Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
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Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

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Ведомости вчера в 16:55
Общество

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РИА Новости 01:29
Общество

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Грядущие трудности из-за кризиса на фоне коронафируса Аваков назвал катастрофой, которая потребует экстраординарных мер.
Известия 00:25
Общество

На Украине официально зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом

По состоянию на 22:30 22 марта, на Украине официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом COVID-19.
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Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости вчера в 09:21
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
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Курильщики чаще некурящих людей тяжелее переносят симптомы коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
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Общество

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Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.
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Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

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