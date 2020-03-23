Торги на азиатских торговых площадках открылись сильным падением в первый рабочий день новой недели.

Политика Гордон заявил о риске распада Украины Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».

Политика Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.

Футбол Миранчук принял участие в популярном челлендже с туалетной бумагой Хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук поучаствовал в популярном челлендже, где звезды мирового спорта призывают людей оставаться дома на фоне пандемии COVID-19.

Технологии МТС призвала абонентов не выходить из дома Идентификатор сотовой сети МТС, отображавшийся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов как MTS RUS LTE, изменился с 22 марта: теперь на экранах мобильных устройств высвечивается MTS # BUD’ DOMA LTE.

Общество В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.

Общество Названы самые высокооплачиваемые профессии по России Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Меркель отправилась на карантин Канцлер Германии Ангела Меркель делала прививку от пневмонии 20 марта, а через два дня у врача оказался положительным тест на коронавирус.

Политика Китай передал России более 25 млн защитных масок «Самолёт Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром Чкаловский 25,5 млн индивидуальных защитных масок», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Здоровье Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.

Происшествия В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.

Авто На отечественные автомобили заставит россиян пересесть кризис Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Общество Роскачество обнаружило в молоке кишечную палочку Роскачество при повторном исследовании молока шести популярных торговых марок обнаружила в одном из товаров кишечную палочку, следует из сообщения компании.

Общество Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.

Здоровье В Минздраве оценили опасность коронавируса для курильщиков Курильщики чаще некурящих людей тяжелее переносят симптомы коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Общество Из-за коронавируса освобождают заключенных в США В категорию для гипотетического освобождения попадают граждане старше 50 лет, заключенные с заболеваниями легких и сердца, и те, кто находится в местах лишения свободы из-за болезней сердца и органов дыхания.

Здоровье В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку "Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общество Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.