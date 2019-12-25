Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,04%. В то же время Topix опустился на 0,07% и завершил "в минусе" пятую сессию подряд, чего не происходило с мая.

Политика Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Общество Медведев оценил изменения в закон об основах туристской деятельности Законопроект о внесении изменений в закон об основах туристской деятельности позволит обезопасить туристов, сделает отрасль более прозрачной, заявил в среду председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Общество В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".

Политика МИД России исключил введение санкций против части американцев Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.

Политика Песков ответил на критику Лукашенко о конституции Союзного государства Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко возложил ответственность за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией на Москву.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Биатлон Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

Происшествия В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.

Общество Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные «Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».