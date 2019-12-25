Финансы
ФинмаркетАзиатские фондовые индексы завершили торги противоречиво
Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,04%. В то же время Topix опустился на 0,07% и завершил "в минусе" пятую сессию подряд, чего не происходило с мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика
Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши
Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Общество
РЖД представили дизайн новых электронных билетов на поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) представили дизайн новых электронных билетов на поезда дальнего следования, которые появятся в первой половине 2020 года.
Происшествия
Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16
Общество
Медведев оценил изменения в закон об основах туристской деятельности
Законопроект о внесении изменений в закон об основах туристской деятельности позволит обезопасить туристов, сделает отрасль более прозрачной, заявил в среду председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Армия и оружие
Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии
Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Шоу-бизнес
Воробей предупредила Борщеву об угрозе поджога офиса Comedy Woman
Общество
В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга
В Севастополь прибыл пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга. Состав встречали жители города с цветами и российским триколором.
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Авто
Названы цены на обновленный Jaguar F-Type
Стандартное купе Jaguar F-Type стоит минимум 5 715 000 рублей, кабриолет – 5 928 000 рублей.
Политика
Песков ответил на критику Лукашенко о конституции Союзного государства
Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко возложил ответственность за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией на Москву.
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ держали под прицелом израильские F-16
По сообщению портала «Discover24», который ссылается на сообщения неназванных СМИ, корабли российского ВМФ, находящиеся в территориальных водах Сирии, предотвратили атаку израильской авиации.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Политика
Путин призвал улучшить «структуру и качество» экономики России
Российская экономика имеет недостаточные темпы роста.
Происшествия
В Забайкалье двое юношей убили и расчленили подростка
В Агинском районе Забайкальского края задержали двоих 18-летних местных жителей по подозрению в убийстве и расчленении 17-летнего юноши.
Футбол
Роналду сменил имидж и сделал подарок к Рождеству своему стилисту
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поменял имидж в честь католического Рождества.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU
На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
Происшествия
В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой
Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
Экономика
«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ
"Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на €11,4 млрд, говорится в сообщении компании.
Общество
Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные
«Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».
Общество
На сербском участке «Турецкого потока» завершили укладку труб
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток".
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Происшествия
В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Происшествия
На юго-востоке Москвы обрушился склад, пострадал человек
Происшествия