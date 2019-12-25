Финансы

ФинмаркетФинмаркетАзиатские фондовые индексы завершили торги противоречиво

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Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,04%. В то же время Topix опустился на 0,07% и завершил "в минусе" пятую сессию подряд, чего не происходило с мая.
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