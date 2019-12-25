Финансы
ФинмаркетАзиатские фондовые индексы завершили торги противоречиво
Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,04%. В то же время Topix опустился на 0,07% и завершил "в минусе" пятую сессию подряд, чего не происходило с мая.
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В Минкомсвязи назвали успешными первые испытания по устойчивости функционирования интернета к внешним воздействиям, которые прошли в России 23 декабря Тесты прошли в Москве, Ростове, Владимире и ряде других городов России.
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Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
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Общество
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В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
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Реализация национальных проектов в РФ вошла в нормальный график, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Один из зрителей сказал, что в фильме показана только часть истории, а часть – фантазии сценаристов.
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Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
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Экономика
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Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Президент России Владимир Путин поблагодарил членов правительства за работу в 2019 году и отметил, что сотрудники кабинета министров "всегда на посту, всегда на связи и всегда в материале".
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Испытательный спутник «Цубамэ» совершил полет и наблюдения за Землей на сверхнизкой орбите в 167,4 километра, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
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В Следственном комитете сообщили что в городе Великий Новгород представители полиции отказались в помощи матери найти её пропавшего подростка.
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В поздравлении отечественный гонщик поделился советами, как бороться с похмельем, если выпил в праздник слишком много крепких напитков.