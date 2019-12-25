Финансы
ФинмаркетАзиатские фондовые индексы завершили торги противоречиво
Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,04%. В то же время Topix опустился на 0,07% и завершил "в минусе" пятую сессию подряд, чего не происходило с мая.
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Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Происшествия
Российская 27-летняя пианистка погибла в венгерском хостеле
Российская пианистка Элина Валиева скончалась в Будапеште, Венгрия. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 25 декабря.
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают расставание Пелагеи и Ивана Телегина
Некоторое время назад пользователи Сети начали обсуждать вероятное расставание отечественной фолк-рок-певицы Пелагеи со вторым супругом, хоккеистом Иваном Телегиным.
Общество
Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова отправили служить на Новую Землю
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслан Шаведдинов пропал после обыска и допроса.
Политика
Путин не увидел позитивного эффекта от повышения налогов
Негативный эффект от повышения фискальной нагрузки в России очевиден, заявил президент Владимир Путин.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Ранее Верховная рада Украины отклонила проект постановления об отмене ранее принятого законопроекта «О внесении изменений в закон о рынке электрической энергии», который предусматривает запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из России.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Общество
Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены
Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
Космос
В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной
Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Экономика
ЦБ назвал нового куратора санаций и банковского регулирования
Куратором департамента финансового оздоровления и департамента банковского регулирования станет первый замглавы ЦБ Дмитрий Тулин.
Происшествия
Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области
Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области.
Политика
ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Экономика
Силуанов: на начало декабря бюджет по нацпроектам исполнен на 80%
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на начало декабря по расходам на нацпроекты бюджет исполнен на 80 процентов, передает телеканал «Россия-24».
Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
Авто
Производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году
Старт серийного производства внедорожника Aurus Komendant на мощностях Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане запланирован на 2022 год.
Экономика
Власти Кубани перевыполнили задачу по увеличению бюджета
Вениамин Кондратьев сказал, что к 2030 году надо собрать в бюджет 600 миллиардов рублей.
Авто
Suzuki принимает заказы на маленький кроссовер Hustler
Компания Suzuki начала прием заявок на кроссовер Hustler второго поколения.
Хоккей
Овечкин отметил Рождество с Трампом и подарил ему свитер
Овечкин пришел на вечеринку со своей женой — Анастасией Шубской. Он подарил президенту хоккейный свитер со своей фамилией.
Политика
В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»
Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Гаджеты
Intel на CES 2020 представит революционный дизайн теплоотвода для ноутбуков
Как сообщает ресурс Digitimes, ссылающийся на источники из среды цепочек поставок, на предстоящей выставке CES 2020 (пройдёт с 7 по 10 января) компания Intel планирует представить новую конструкцию системы охлаждения ноутбуков, способную повысить эффективность теплоотвода на 25–30 %.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Происшествия
Военный самолет разбился в Иране
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.