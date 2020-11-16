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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Азиатские фондовые рынки растут вслед за биржами США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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ПРАЙМ

Азиатские фондовые рынки растут вслед за биржами США

ПРАЙМ00:06
Финмаркет

Азиатские рынки акций, кроме южнокорейского, завершили торги снижением

Финмаркет13 ноября в 05:29
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Единственным наследником Армена Джигарханяна по завещанию является его пасынок

Остальных наследников актер вычеркнул из завещания Наследство скончавшегося накануне народного артиста СССР Армена Джигарханяна получит его приемный сын Степан Джигарханян.
Регион onlineвчера в 07:12

Премьер-министр Молдавии поздравил Санду с победой на выборах президента

Кишинёв, 16 ноября 2020, 09:42 — REGNUM Свои поздравления с победой на выборах президента Молдавии главе проевропейской Партии действия и солидарности Майе Санду выразил глава молдавского правительства Ион Кику.
REGNUM01:42

Боец Шлеменко осудил действия полиции в ходе драки с участием Харитонова

Бывший чемпион промоушена Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что полиция неправильно действовала во время драки, к ходе которой пострадал боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов.
РБК спорт14 ноября в 08:02

Индустриальный парк «Оренбургский пуховый платок» превратился в заурядный ТЦ

Инвестиционный проект предполагал реализацию целого комплекса мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации объектов коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры, зданий, строений и сооружений, предназначенных для резидентов индустриального (промышленного) парка «Оренбургский пуховый платок».
Orenday.ru22:13

Большого взрыва не было, но управляемый ядерный синтез будет. Часть 1

Читатели моих статей в Asia Times знают это имя: Эрик также является основателем и главным научным сотрудником компании LPP Fusion, которая разрабатывает Dense Plasma Focus, термоядерный реактор революционного типа, который может стать кратчайшим путем к реализации ядерного синтеза как источник энергии (см. "Чистый бор намерен заменить радиоактивный уран в атомной энергетике").
REGNUM00:02

В Бурятии из-за коронавируса закрыли торговые центры, кинотеатры и кафе

«С 16 ноября по 30 ноября 2020 г. включительно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов», — говорится в сообщении оперштаба.
Ведомости23:42

Минимальные цены в рознице на водку, коньяк и шампанское повышаются с 1 января

Согласно приказу, с 1 января увеличится минимальная цена стандартной бутылки водки объемом 0,5 л. Теперь традиционный для России в понимании иностранцев напиток будет стоить на 5,7% дороже или же 243 рубля за бутылку.
SM News13 ноября в 07:34

Банки предложили ЦБ создать систему блокировки мошеннических переводов

По данным Центробанка, общий объем операций без согласия клиентов в первой половине текущего года составил примерно 4 млрд руб. За весь 2019 год со счетов россиян украли 6,5 млрд руб. Кредитные организации предложили ЦБ создать централизованный механизм борьбы с мошенниками, который позволит в пять раз ускорить реагирование на кражу денег и предотвратить их вывод со счета.
РБК02:33

Россияне стали чаще просить коллекторов выкупить и объединить их долги

Россияне в период пандемии стали чаще обращаться к коллекторам с просьбой выкупить их долги перед различными банками и микрофинансовыми организациями и объединить их в один долг, сообщил РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств — НАПКА.
Ведомости01:49

Страны АСЕАН подписали соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли

Документ позволит создать крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП.
Газета.Ruвчера в 03:05

Телеведущий Хрусталёв рассказал о своей госпитализации

Санкт-Петербург, 15 ноября 2020, 18:07 — REGNUM Актеру и телеведущему Дмитрию Хрусталеву, госпитализированному 14 ноября в Санкт-Петербурге, поставлен предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».
REGNUMвчера в 10:07

Режим «Собери сам». В СМИ США рассказали, как Су-30 стал самым экспортируемым истребителем

Российский многоцелевой истребитель поколения 4+ Су-30 смог стать одним из самых продуктивных и широко экспортируемых российских истребителей, хотя изначально был лишь одним из многочисленных вариантов Су-27.
BaltNews.ee13 ноября в 06:58