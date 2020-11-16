Кишинёв, 16 ноября 2020, 09:42 — REGNUM Свои поздравления с победой на выборах президента Молдавии главе проевропейской Партии действия и солидарности Майе Санду выразил глава молдавского правительства Ион Кику.
Бывший чемпион промоушена Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что полиция неправильно действовала во время драки, к ходе которой пострадал боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов.
Инвестиционный проект предполагал реализацию целого комплекса мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации объектов коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры, зданий, строений и сооружений, предназначенных для резидентов индустриального (промышленного) парка «Оренбургский пуховый платок».
Читатели моих статей в Asia Times знают это имя: Эрик также является основателем и главным научным сотрудником компании LPP Fusion, которая разрабатывает Dense Plasma Focus, термоядерный реактор революционного типа, который может стать кратчайшим путем к реализации ядерного синтеза как источник энергии (см. "Чистый бор намерен заменить радиоактивный уран в атомной энергетике").
«С 16 ноября по 30 ноября 2020 г. включительно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов», — говорится в сообщении оперштаба.
Согласно приказу, с 1 января увеличится минимальная цена стандартной бутылки водки объемом 0,5 л. Теперь традиционный для России в понимании иностранцев напиток будет стоить на 5,7% дороже или же 243 рубля за бутылку.
По данным Центробанка, общий объем операций без согласия клиентов в первой половине текущего года составил примерно 4 млрд руб. За весь 2019 год со счетов россиян украли 6,5 млрд руб. Кредитные организации предложили ЦБ создать централизованный механизм борьбы с мошенниками, который позволит в пять раз ускорить реагирование на кражу денег и предотвратить их вывод со счета.
Россияне в период пандемии стали чаще обращаться к коллекторам с просьбой выкупить их долги перед различными банками и микрофинансовыми организациями и объединить их в один долг, сообщил РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств — НАПКА.
Санкт-Петербург, 15 ноября 2020, 18:07 — REGNUM Актеру и телеведущему Дмитрию Хрусталеву, госпитализированному 14 ноября в Санкт-Петербурге, поставлен предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».
Российский многоцелевой истребитель поколения 4+ Су-30 смог стать одним из самых продуктивных и широко экспортируемых российских истребителей, хотя изначально был лишь одним из многочисленных вариантов Су-27.