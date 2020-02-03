Экономика
ФинмаркетАзиатские фондовые рынки завершили торги снижением
Лидерами падения стали биржи материкового Китая, которые работали первый день после выходных по случаю Нового года по Лунному календарю. В ходе торгов падение фондового индекса CSI 300 достигло 9,1%, к концу сессии оно замедлилось до 7,88%.
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым
Как сообщил своем телеграм-канале адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин, надзор за расследованием дела Голунова осуществляет именно ГП, однако она настаивает, что извинения должен приносить прокурор, "непосредственно надзирающим за уголовным делом", то есть прокурор Москвы.
Экономика
Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году
По итогам декабря 2019 года инфляция в России осталась ниже целевой отметки Центробанка (4%) и составила 3%. Как рассказал RT аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, в первой половине 2020 года значение будет оставаться в диапазоне 2,3—3,3%. В результате Банк России может продолжить снижение ключевой ставки.
Здоровье
Более 4 тыс. человек в РФ находятся под наблюдением из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора сообщил, что под медицинским наблюдением в РФ находятся более четырех тысяч человек в связи с распространением китайского коронавируса.
Происшествия
В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии
Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
Происшествия
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Гаджеты
Графические процессоры NVIDIA следующего поколения будут до 75 % производительнее Volta
Кино
Disney показала тизер новых сериалов Marvel
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Технологии
В России планируют создать новую систему экстренного реагирования
На территории России планируется создание новой системы экстренного реагирования.
Происшествия
Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца
Военный суд Москвы принял решение арестовать до 1 апреля чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Общество
Роскомнадзор проверит «Ленту» после утечки личных данных россиян
Роскомнадзор (РКН) направит запрос в торговую сеть «Лента» (78,73% акций принадлежит президенту «Северстали» Алексею Мордашову) после появления в Сети информации об утечке персональных данных пользователей.
Политика
Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Хоккей
«Металлург» расторг контракт с Денисом Паршиным
Музыка
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.
Армия и оружие
Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
Политика
Симоньян рассказала, как британцы смотрят выступление Джонсона по RT
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала, почему в Великобритании выступление премьер-министра Бориса Джонсона смотрят на RT.
Авто
Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске
Среднеарифметически средняя цена на вторичном рынке автомобиля по России составила 412 000 рублей.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Музыка
В Хакасии чиновница назвала музыку симфонического оркестра какофонией
Руководитель аппарата Верховного совета Хакасии Нина Шейерман оказалась в неловкой ситуации из-за своих слов, адресованных участникам симфонического оркестра Хакасской республиканской филармонии имени Чаптыкова.
Футбол
Карпин продлил контракт с футбольным клубом «Ростов» на пять лет
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Авто
Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos
Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
Общество
Все российские туристы вернулись из Китая
Все российские организованные туристы благополучно вернулись в РФ из Китая. Об этом сообщил Ростуризм 3 февраля.
Футбол
Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева
Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.
Энергетика
«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое
Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем 2019 года — с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.