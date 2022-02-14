«Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом», — заявил Гаджимагомедов в ходе выступления в рамках круглого стола, который проходит в Совете Федерации.
Marvel Studios представила полноценный трейлер грядущего блокбастера «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), в котором можно увидеть множество знакомых персонажей.
Госдума во вторник, 15 февраля, в рамках рейтингового голосования рассмотрит два варианта постановления об обращении палаты к президенту России Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.