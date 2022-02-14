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Азиатские импортеры нефти опасаются возможных торговых ограничений в отношении России

Импортеры нефти по всей Азии пытаются оценить риск покупки российского сырья, от нефти до мазута, в свете растущей напряженности вокруг Украины, пишет Bloomberg.
Lenta.ru
Трейдеры и покупатели популярных в Азии сортов нефти из России опасаются возможных торговых ограничений в случае введения санкций в отношении Москвы, отмечает издание.
Lenta.ru
Хотя такой исход менее вероятен, участники рынка сообщили агентству, что «жадные до нефти» азиаты начинают пересматривать планы закупок на апрель и искать замену российскому сырью.
Lenta.ru
Любые санкции или торговые ограничения в отношении России, скорее всего, приведут к росту цен на нефть, уверены эксперты.
Lenta.ru

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