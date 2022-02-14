«Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом», — заявил Гаджимагомедов в ходе выступления в рамках круглого стола, который проходит в Совете Федерации.