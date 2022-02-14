Lenta.ruАзиатские импортеры нефти опасаются возможных торговых ограничений в отношении РоссииИмпортеры нефти по всей Азии пытаются оценить риск покупки российского сырья, от нефти до мазута, в свете растущей напряженности вокруг Украины, пишет Bloomberg.Lenta.ruТрейдеры и покупатели популярных в Азии сортов нефти из России опасаются возможных торговых ограничений в случае введения санкций в отношении Москвы, отмечает издание.Lenta.ruЛюбые санкции или торговые ограничения в отношении России, скорее всего, приведут к росту цен на нефть, уверены эксперты.Lenta.ruСтраны ОПЕК+ ранее утвердили план увеличения добычи черного золота на 400 тысяч баррелей в сутки в марте.ФАНЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАзиатские импортеры нефти пытаются оценить риск покупки сырья у РоссииФАН12:28Азиатские импортеры нефти опасаются возможных торговых ограничений в отношении РоссииLenta.ru08:29Показать все источникиОценить2Поделиться