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Азиатские импортеры нефти опасаются возможных торговых ограничений в отношении России

Импортеры нефти по всей Азии пытаются оценить риск покупки российского сырья, от нефти до мазута, в свете растущей напряженности вокруг Украины, пишет Bloomberg.
Lenta.ru
Трейдеры и покупатели популярных в Азии сортов нефти из России опасаются возможных торговых ограничений в случае введения санкций в отношении Москвы, отмечает издание.
Lenta.ru
Любые санкции или торговые ограничения в отношении России, скорее всего, приведут к росту цен на нефть, уверены эксперты.
Lenta.ru
Страны ОПЕК+ ранее утвердили план увеличения добычи черного золота на 400 тысяч баррелей в сутки в марте.
ФАН

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Азиатские импортеры нефти пытаются оценить риск покупки сырья у России
ФАН12:28
Азиатские импортеры нефти опасаются возможных торговых ограничений в отношении России
Lenta.ru08:29
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