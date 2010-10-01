Экономика
ФинмаркетАзиатские рынки акций торгуются в красной зоне
Поддержку рынкам ранее на этой неделе оказывали надежды на то, что принятые властями Китая меры смогут ограничить распространение коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Общество
Опрос: 74% украинцев не поддерживают протесты из-за эвакуации граждан из Китая
Большинство украинцев (74%) не поддерживают протесты против размещения в стране сограждан, эвакуированных из Китая, показал опрос социологической группы «Рейтинг».
Биатлон
Дмитрий Васильев: братья Бё - негодяи, старший весь в допинге сидит
Никто не просит от IBU ответов, на каком основании они допускают травлю Логинова.
Армия и оружие
Глава ПНС Ливии назвал Хафтара виновным в гуманитарной катастрофе
Ответственным за сложившийся в Ливии гуманитарный кризис является командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, заявил глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж 24 февраля на заседании Совета ООН по правам человека.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Андрей Чуев во второй раз станет отцом
Экс-участник «Дома-2» Андрей Чуев женился на Виктории Морозовой в декабре 2017 года.
Армия и оружие
Украина планирует закупить три тысячи ракетных комплексов
«Планируется закупить около трех тысяч ракетных комплексов и ракет к ним более чем на 2,4 млрд гривен с учетом государственных гарантий»,цитирует ТАСС сообщение украинского военного ведомства.
Политика
Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова
Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.
Армия и оружие
США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Шоу-бизнес
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 февраля
Украинская певица Maruv заявила, что считает праздником как 23 февраля, так и 14 октября.
Культура
HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
Армия и оружие
В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий
Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Происшествия
В Нью-Дели полицейский погиб в столкновениях с протестующими
Один полицейский в Нью-Дели убит и один получил ранения в ходе столкновений с протестующими против нового закона о гражданстве, передает телеканал NDTV.
Политика
Лавров прокомментировал удары российской авиации в Идлибе
Накануне сообщалось, что боевые самолеты Воздушно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара провинции Идлиб.
Гаджеты
В Google заявили о планах продолжать сотрудничество с Huawei
Стоит отметить, что огромное количество гаджетов Huawei работают на приложениях Google.
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк помолилась за здоровье мамы в Ватикане
Девушка посетила Сикстинскую капеллу в Ватикане, где, судя по всему, помолилась за здоровье матери.
Футбол
«Манчестер Сити» одолел «Лестер» и закрепился на втором месте в АПЛ
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Политика
Определена дата заседания комиссии по иранской ядерной сделке
Заседание объединенной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана состоится 26 февраля в Вене, передает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление пресс-службы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс
Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут следования и вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, направляется в порт столицы Коломбо (Шри-Ланка).
Политика
Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Общество
Почти лысая Алена Шишкова опозорилась на неделе моды в Милане
Позже выяснилось, что Шишкова продефилировала на шоу модного дома Philipp Plein, а видео с показа опубликовала в личном микроблоге.
Кино
Режиссер «Хостела» Элай Рот займется экранизацией игры Borderlands
Предполагается, что над проектом работает Lionsgate в тандеме с Arad Productions, а Элай Рот выступит в роли главного режиссера.
Общество
Китай разработал вакцину против коронавируса
Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Мацуев перенес концерты в Италии из-за вспышки коронавируса
Концерты народного артиста России Дениса Мацуева в Болонье и Риме переносятся из-за вспышки коронавируса.
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением
Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику.