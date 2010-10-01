Поддержку рынкам ранее на этой неделе оказывали надежды на то, что принятые властями Китая меры смогут ограничить распространение коронавируса.

Армия и оружие Глава ПНС Ливии назвал Хафтара виновным в гуманитарной катастрофе Ответственным за сложившийся в Ливии гуманитарный кризис является командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, заявил глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж 24 февраля на заседании Совета ООН по правам человека.

Армия и оружие Украина планирует закупить три тысячи ракетных комплексов «Планируется закупить около трех тысяч ракетных комплексов и ракет к ним более чем на 2,4 млрд гривен с учетом государственных гарантий»,цитирует ТАСС сообщение украинского военного ведомства.

Происшествия В Нью-Дели полицейский погиб в столкновениях с протестующими Один полицейский в Нью-Дели убит и один получил ранения в ходе столкновений с протестующими против нового закона о гражданстве, передает телеканал NDTV.

Политика Лавров прокомментировал удары российской авиации в Идлибе Накануне сообщалось, что боевые самолеты Воздушно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара провинции Идлиб.

Гаджеты Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.

Общество Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.

Политика Определена дата заседания комиссии по иранской ядерной сделке Заседание объединенной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана состоится 26 февраля в Вене, передает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление пресс-службы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Политика Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.