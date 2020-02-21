Экономика
ФинмаркетАзиатские рынки акций торгуются в красной зоне
Поддержку рынкам ранее на этой неделе оказывали надежды на то, что принятые властями Китая меры смогут ограничить распространение коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:55, Ашберн
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
По данным ученых, источник коронавируса - не рынок «Хуанань», как отмечалось ранее.
Биатлон
Цветков: «Соперников бесит, что Логинов выиграл золото. Был бы он 30-м, никто бы о нем не вспомнил»
Россия на турнире выиграла две медали (золото и бронза). Обе в активе у Александра Логинова.
Политика
В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Политика
Лавров прокомментировал удары российской авиации в Идлибе
Накануне сообщалось, что боевые самолеты оенно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram.
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.
Происшествия
В Курортном районе на ЗСД растянулась трехкилометровая пробка
В Курортном районе Петербурга, на западном скоростном диаметре (ЗСД) произошла крупная авария, которая привела к внушительной пробке.
Экономика
Уровень цен в латвийской промышленности снизился за год на 1,3%
По данным Центрального Статистического Управления (ЦСУ) Латвии в течение года на 1,3% снизился уровень цен в промышленности, пишет портал LSM.
Армия и оружие
Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе
Отмечается, что турецкие силы и сирийская оппозиция, выступающая на стороне Анкары, начали наземную операцию в направлении города Нейраб.
Музыка
Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
Армия и оружие
Глава ПНС Ливии назвал Хафтара виновным в гуманитарной катастрофе
Ответственным за сложившийся в Ливии гуманитарный кризис является командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, заявил глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж 24 февраля на заседании Совета ООН по правам человека.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Общество
Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды и возвращении зимы
Всего за ночь высота снежного покрова подросла на 3 см. В понедельник, 24 февраля, по прогнозу синоптиков, циклон продолжит свой путь на восток, и столица «окажется в его тыловой части».
Происшествия
В Нью-Дели полицейский погиб в столкновениях с протестующими
Один полицейский в Нью-Дели убит и один получил ранения в ходе столкновений с протестующими против нового закона о гражданстве, передает телеканал NDTV.
Кино
«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале
Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Общество
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
Политика
Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры
Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess
Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, хорошее, повышения температуры не зафиксировано, сообщил РИА Новости главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс
Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут следования и вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, направляется в порт столицы Коломбо (Шри-Ланка).
Общество
Мацуев перенес концерты в Италии из-за вспышки коронавируса
Концерты народного артиста России Дениса Мацуева в Болонье и Риме переносятся из-за вспышки коронавируса.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»
Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
Здоровье
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кинешме упал на 2,3%
На прошедшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кинешме превысил эпидпорог на 16,1%, что на 2,3% ниже, чем аналогичный показатель за прошлую неделю.
Армия и оружие
В США объяснили заход американского эсминца в Черное море
Ракетный эсминец УРО "РОСС" Военно-морских сил (ВМС) США зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности в море, говорится в заявлении американских ВМС.
Игры
В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3
Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
Политика
На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР
В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Политика
Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова
Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.
Здоровье
Правительство Калининградской области выделит деньги на покупку лекарства для Миланы Семеньковой
Калининградская областная Дума рассмотрит соответствующие поправки в бюджет на 2020 год в ближайшее время Региональные власти готовы выделить деньги на покупку препарата «Спинраза» для полуторагодовалой Миланы Семеньковой, страдающей спинальной мышечной атрофией.