Экономика
ФинмаркетАзиатские рынки акций торгуются в минусе
В воскресенье на Филиппинах скончался один из двух заразившихся новым типом коронавируса жителей Уханя, это первый случай смерти от заболевания за пределами Китая. Рынки акций материкового Китая открылись падением после выходных по случаю Нового года по Лунному календарю.
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Общество
Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ
Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Политика
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
Происшествия
В Томске восстановили работу аэропорта после инцидента с самолетом
Томский аэропорт восстановил работу после инцидента при посадке самолета Bombardier CRJ-100 авиакомпании "Руслайн", у которого частично разрушилась передняя стойка шасси, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта.
Происшествия
В Твери две машины вылетели на тротуар: пострадали шесть человек
От удара две машины вылетели на тротуар. Под колеса попали пешеходы, которые стояли на светофоре.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Политика
В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Политика
ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Напомним, что о необходимости внести поправки в Конституцию президент страны Владимир Путин заявил в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию 15 января.
Политика
МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться
Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
Футбол
Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева
Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.
Технологии
В России появится собственное оборудование для 5G-сетей
Газета «Ведомости» сообщает о том, что в России планируется организовать разработку оборудования для мобильных сетей пятого поколения (5G).
Армия и оружие
Новейший С-500 подготовят к поставке в войска в 2020 году
Перспективный зенитный ракетный комплекс С-500 будет готов к поставке в армию в 2020 году, написал в своей статье для журнала "Радиоэлектронные технологии" заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
Политика
В Кремле отношения Белоруссии и США считают их суверенным правом
В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным "сверхблизкое сближение" этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
На неделю продлили карантин в школах Саратова
В Саратове на неделю, до 10 февраля, продлен карантин в школах, введенный из-за ОРВИ и гриппа.
Общество
В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации
По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Происшествия
В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины
Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
Гаджеты
«Белый ходок» Asus для поклонников Nvidia. Компания выпустила видеокарту ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition
Компания Asus решила порадовать любителей белого и выпустила 3D-карту ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с мужем всего через 12 дней после свадьбы
Памела Андерсон объявила о расставании с кинопродюсером Джоном Питерсом, за которого она вышла замуж всего 12 дней назад.
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro поступает в открытую продажу в России
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
Спорт
На Урале паралимпиец устроился курьером ради соревнований в Токио
На Урале паралимпиец устроился курьером ради соревнований в Токио Михаил Асташов пошел работать в «Яндекс.Еду», чтобы поехать в Японию.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Происшествия
Замначальника управления угрозыска МВД арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал Евгения Кузина — заместителя начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс ГУ УР МВД, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Политика
Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов
Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.