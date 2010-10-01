Экономика

ФинмаркетФинмаркетАзиатские рынки акций торгуются в минусе

В воскресенье на Филиппинах скончался один из двух заразившихся новым типом коронавируса жителей Уханя, это первый случай смерти от заболевания за пределами Китая. Рынки акций материкового Китая открылись падением после выходных по случаю Нового года по Лунному календарю.
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Политика

В правительстве Украины произошли перестановки

В украинском правительстве произошли перестановки, Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад (общин) и территорий.
Lenta.ru 04:58
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия вчера в 07:05
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
REGNUM вчера в 09:55
Политика

Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Lenta.ru 05:32
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru 05:27
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Политика

Трамп победил на кокусах в Айове

Газета.Ru 05:33
Происшествия

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 02:59
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Асмус показала «идеальную» фигуру в купальнике

Кристина Асмус в официальном Instagram-аккаунте поделилась снимком, на котором она позирует на фоне моря.
VSE42.RU вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Экономика

Reuters узнал о планах госбанка Китая выпустить «антивирусные» бонды

Государственный Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) намерен выпустить специальные облигации, средства от размещения которых будут направлены на борьбу с распространением коронавируса типа 2019-nCoV, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
РБК 05:56
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Общество

В Одессе снесли последний барельеф маршалу Жукову

Военное дело 06:05
Происшествия

В Москве оштрафовали девушку, посадившую за руль ребенка

Жительницу Москвы, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила ребенка за руль каршерингового авто, привлекли к административной ответственности, сообщил РИА Новости начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 06:13
Армия и оружие

Пленные террористы в Сирии рассказали о помощи Турции

Турция спонсировала террористическую деятельность группировки «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) на территории Сирии.
Lenta.ru 00:32
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
Ведомости вчера в 22:34
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Здоровье

Китай испытывает российский препарат от коронавируса

Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин.
МИР 24 03:26
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru вчера в 06:21
Армия и оружие

БМП «Курганец-25» и «Бумеранг» готовят к госиспытаниям в 2022 году

Колесная боевая машина "Бумеранг" производится специально для мотострелковых подразделений, которые поддерживают огнем другие подразделения.
Pravda.Ru 02:35
Единоборства

Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК вчера в 01:52
Общество

Уилана оставили в СИЗО до конца марта

Суд не удовлетворил жалобу защиты Уилана о мере пресечения и решил оставить Уилана под арестом до 29 марта.
Газета.Ru 05:05
Здоровье

В Челябинской области объявили эпидемию гриппа и ОРВИ

В Челябинской области объявили эпидемию гриппы и ОРВИ.
Курс дела 06:10
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 02:28
Авто

УАЗ показал «Буханку» почти за миллион рублей

Для экспедиционной «Буханки», построенной на базе исполнения «Комби», предусмотрены багажник на крыше, лестница и лебедка, а также силовые бамперы.
Motor 04:12
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Общество

В РПЦ отказались от освящения оружия массового поражения

Новые Известия 04:43
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
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