Экономика

ФинмаркетФинмаркетАзиатские рынки акций торгуются в минусе

В воскресенье на Филиппинах скончался один из двух заразившихся новым типом коронавируса жителей Уханя, это первый случай смерти от заболевания за пределами Китая. Рынки акций материкового Китая открылись падением после выходных по случаю Нового года по Лунному календарю.
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Автоновости дня 01 февраля в 04:16
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru 31 января в 16:59
Общество

Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке

Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке Vogue Britain. Мероприятие традиционно проводится после вручения премии BAFTA в Лондоне.
Газета Metro вчера в 11:32
Происшествия

В кубанском Горячем Ключе из-за подтоплений введен режим ЧС

Во вторник на территории кубанского города-курорта Горячий Ключ в связи с дождевым паводком и половодьем введен режим ЧС.
Российская газета 02:43
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о способах профилактики рака

Роспотребнадзор напомнил россиянам, какие меры помогут снизить вероятность возникновения таких заболеваний.
Вести.Ru 02:03
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
РБК 02:23
Фигурное катание

Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой

Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.
Актуальные Новости 02 февраля в 03:16
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Общество

В новом КоАП предложили оплачивать штрафы со скидкой 50%

После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.
Газета.Ru 01:46
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

REGNUM вчера в 07:17
Армия и оружие

Мантуров назвал сроки госиспытаний «Курганец-25» и «Бумеранг»

РИА Новости 00:54
Здоровье

МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Известия вчера в 18:28
Общество

В Бельгии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Бельгии зафиксирован первый в стране случай заражения коронавирусом, он диагностирован у репатрианта из Китая, который находится в карантине в военном госпитале.
ТАСС 02:45
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Леди Гага показала нового бойфренда

Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Lenta.ru вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Григория Лепса прооперировали во Франции

Певец перенес операцию на связках. На днях артист перенес операцию на голосовые связки, которая прошла во Франции.
7Дней.ру вчера в 06:00
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС вчера в 08:12
Культура

Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Актуальные Новости вчера в 09:33
Политика

Опубликован разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота

REGNUM вчера в 05:59
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 02 февраля в 06:49
Общество

В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»

ТАСС вчера в 10:40
Политика

Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности России

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности страны нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
РБК вчера в 09:44
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия вчера в 07:05
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Газета.Ru 01:28
Политика

В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции

РИА Новости 00:52
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Биатлон

Драчев подвел итог юниорского чемпионата мира по биатлону

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