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Азиатские рынки акций закрылись ростом, кроме австралийского

Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением на фоне публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Интерфакс
Трейдеры надеются, что протокол июльского заседания ФРС будет содержать сигналы относительно того, когда регулятор может начать сворачивание мягкой монетарной политики, которая была принята в начале пандемии.
ПРАЙМ
Число домов, строительство которых было начато в США в июле, сократилось на 7% относительно предыдущего месяца и составило 1,534 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.
Интерфакс
По словам инвестиционного директора Kleinwort Hambros Фахада Камаля (Fahad Kamal), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, у инвесторов не так много альтернатив вложению денег в акции.
ПРАЙМ

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