Трейдеры надеются, что протокол июльского заседания ФРС будет содержать сигналы относительно того, когда регулятор может начать сворачивание мягкой монетарной политики, которая была принята в начале пандемии.
Число домов, строительство которых было начато в США в июле, сократилось на 7% относительно предыдущего месяца и составило 1,534 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил журналистам, что допускает возможность увеличения объема транзита газа через территорию Украины выше текущих обязательств после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 году, однако вопрос должен решаться на рыночных условиях.
"Действие абзаца первого настоящего подпункта (запрещает массовые мероприятия) не распространяется на проведение международного фестиваля Koktebel Jazz Party (формат телевизионной съёмки) в период с 20 по 22 августа 2021 года в пгт Коктебель, с привлечением общего количества зрителей не более 300 человек", - говорится в тексте указа.
По словам помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, власти Соединенных Штатов составляют список наименований военного оборудования, ранее переданного афганским ВС, которое впоследствии попало в руки талибов* (участники запрещенной в РФ организации), передает ТАСС со ссылкой на CBS.
Хотя печальное событие, которое стало поводом для выражения соболезнований, то есть кончина принца Филиппа, произошло уже 4 месяца назад, как признались Кейт и Уильям, им всегда будет не хватать «всеми обожаемого деда и прадеда».