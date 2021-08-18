Принц Уильям и Кейт Миддлтон признались, что переживают тяжелые времена

Хотя печальное событие, которое стало поводом для выражения соболезнований, то есть кончина принца Филиппа, произошло уже 4 месяца назад, как признались Кейт и Уильям, им всегда будет не хватать «всеми обожаемого деда и прадеда».