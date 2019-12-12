Экономика
Российская газетаРоссия впервые с 2014 года получит заем от банка с западным капиталом
Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный заём для России в размере 0,5 млрд долларов развитие инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении банка.
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Россия получит первый с 2014 года кредит от института развития с участием западных акционеров
Rambler News Service04:01
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Политика
В Кремле объяснили высылку двух немецких дипломатов
Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку двух представителей российской дипмиссии из ФРГ.
Наука
Статью о связи вакцины против ВПЧ со снижением рождаемости отозвали из журнала
Из журнала Journal of Toxicology and Environmental Health отозвали статью, автор которой обнаружила связь между распространением вакцины против ВПЧ в США и снижением рождаемости.
Политика
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Происшествия
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Общество
В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода, заблаговременно узнать невозможно.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Происшествия
Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани
В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко.
Общество
Ученые рассказали об опасности дневного сна
Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.
Экономика
В Союзе садоводов рассказали о законодательных изменениях для дачников
С 2020 года дачников ждет несколько важных законодательных изменений.
Экономика
Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%
Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года уйдет к 2,5% и будет продолжительный период находиться гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, по итогам 2020 год есть риски, что инфляция может оказаться ниже даже базового прогноза в 3,0%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Футбол
Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе
Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Авто
Тюнинг-ателье ABT представило собственную вариацию Volkswagen Touareg
Следует подчеркнуть, что в обычной версии дизельный Volkswagen Touareg имеет в оснащении двигатель TDI объёмом 4,0 литра производительностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
Армия и оружие
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Биатлон
Глава СБР назвал политизированным решение WADA по России
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал политизированным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.
Общество
Праздничный стол перестал быть главной статьей расходов на Новый год
Год назад соотношение было 42 против 47%, или 7 тыс. против 7,9 тыс. руб. Здесь Россия практически сравнялась с Западной Европой, где на подарки приходится около половины новогоднего бюджета, отмечают в Deloitte.
Общество
В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подлодка
В Приморье частично затонула подводная лодка, которую буксировали для утилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о параличе актрисы
В Instagram-аккаунте, созданном в поддержку актрисы, опровергли распространившиеся слухи об ухудшении состоянии Анастасии Заворотнюк.
Происшествия
Полиция задержала избивших петербурженку за внешний вид мужчин
Политика
Официальный сайт празднования 75-летия Победы начал работу
В четверг, 12 декабря, начал свою работу официальный сайт празднования 75-летия Победы.
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток
Общество
Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости
Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Общество
Четверть россиян со страхом ждут увольнения
Как пишут "Известия", ссылаясь на исследование HeadHunter, меньше всего риски увольнения в сфере науки и образования.
Экономика
Обманутые дольщики в Калининграде получат компенсации
Правительство Калининградской области приняло решение о компенсациях обманутых участников долевого строительства, сообщила сегодня, 11 декабря, пресс-служба регионального правительства.
Здоровье
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
Технологии
«МегаФон» добавил голосового робота для B2B
Запуск услуги осуществлен на базе решения технологического партнера Neuro.net.Голосовой робот имеет систему построения диалогов и обучения с использованием нейронных сетей.