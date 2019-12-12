Экономика

ВедомостиВедомостиАзиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн

В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн. Деньги будут предоставлены на дорожные инфраструктурные проекты, пояснил представитель Минэкономразвития.
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Институт развития с акционерами с Запада впервые за 5 лет дал заем России

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АБИИ одобрил кредит для России в размере $500 млн на развитие транспортной инфраструктуры

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Россия впервые с 2014 года получит заем от банка с западным капиталом

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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн

Ведомости04:00

Россия получит первый с 2014 года кредит от института развития с участием западных акционеров

Rambler News Service04:01

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций предоставил России кредит на $500 млн

Вести.Финанс05:11

«АБИИ» предоставил России первый кредит

ГЛАС.RU04:57
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
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Выросло число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Lenta.ru 06:35
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Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:55
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Верховная рада продлила закон об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Коммерсантъ 06:09
Происшествия

Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.
RT на русском 07:02
Политика

В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов

В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Политика

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» прибыла в Киев

ИА Новороссия 07:00
Политика

В МИД РФ прокомментировали планы Киева пересмотреть Минские соглашения

В России с удивлением восприняли информацию о том, что Киев готовит пересмотр Минских соглашений к следующему саммиту "нормандской четверки", который запланирован на март 2020 года.
Российская газета 06:40
Общество

В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Lenta.ru 02:10
Политика

МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»

В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
РИА Новости 06:33
Космос

Blue Origin вновь успешно испытала суборбитальный корабль New Shepard

Американская компания Blue Origin осуществила очередной - уже двенадцатый - испытательный полет разработанного ею суборбитального корабля New Shepard.
ТАСС 07:27
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Astera вчера в 15:17
Общество

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Lenta.ru 01:14
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком избиении девушки

РБК 07:17
Общество

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов.
Интерфакс 05:53
Спорт

Президент ВАДА: нам нужно больше денег

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди заявил, что организация нуждается в большем финансировании для проведения исследований.
Чемпионат 06:41
Здоровье

Елена Малышева назвала заболевания, при которых помогает аспирин

Елена Малышева назвала заболевания, справиться с которыми помогает аспирин.
Актуальные Новости 04:41
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Футбол

Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе

Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
Чемпионат 04:00
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Политика

По факту ЧП в парламенте Грузии возбуждено уголовное дело — МВД

Пресс-служба ведомства сообщила, что по факту данного ЧП было возбуждено дело по статье 117 «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
REGNUM 07:01
Общество

Сбербанк хочет передать сокращенных сотрудников другим банкам

Сбербанк предложил ряду своих конкурентов взять на работу сотрудников, которых сама кредитная организация намерена сократить.
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Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Авто

Geely обновила седан Geely Vision

Китайский автопроизводитель представил обновленный седан Geely Vision, построенный на базе Toyota Corolla Е120 образца 2000 года.
Тарантас Ньюс 06:30
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Происшествия

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28Н

«11 декабря 2019 года в районе 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)», — сообщили в военном ведомстве.
Rambler News Service 00:02
Общество

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Известия 00:00
Политика

Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2

Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
РИА Новости 06:14
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Врач‑диетолог рассказала о вреде мандаринов

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о том, чем полезны и вредны цитрусовые, без которых трудно представить новогодний стол, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:38
Армия и оружие

В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Московский Комсомолец вчера в 01:56
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