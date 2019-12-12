В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн. Деньги будут предоставлены на дорожные инфраструктурные проекты, пояснил представитель Минэкономразвития.

Общество Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Госдума повысила МРОТ на 850 рублей С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.

Политика Верховная рада продлила закон об особом статусе Донбасса В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).

Политика В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика В МИД РФ прокомментировали планы Киева пересмотреть Минские соглашения В России с удивлением восприняли информацию о том, что Киев готовит пересмотр Минских соглашений к следующему саммиту "нормандской четверки", который запланирован на март 2020 года.

Общество В Приморье частично затонула подлодка Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.

Политика МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма» В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Общество Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.

Спорт Президент ВАДА: нам нужно больше денег Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди заявил, что организация нуждается в большем финансировании для проведения исследований.

Экономика Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019 В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.

Общество Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Авто Geely обновила седан Geely Vision Китайский автопроизводитель представил обновленный седан Geely Vision, построенный на базе Toyota Corolla Е120 образца 2000 года.

Политика Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.

Происшествия В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28Н «11 декабря 2019 года в районе 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)», — сообщили в военном ведомстве.

Политика Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2 Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.