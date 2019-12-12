Экономика
ВедомостиАзиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн
В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн. Деньги будут предоставлены на дорожные инфраструктурные проекты, пояснил представитель Минэкономразвития.
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Россия получит первый с 2014 года кредит от института развития с участием западных акционеров
Rambler News Service04:01
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Общество
Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
Верховная рада продлила закон об особом статусе Донбасса
В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Происшествия
Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.
Политика
В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов
В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Съемочная группа российского телеканала «Звезда» прибыла в Киев
Политика
В МИД РФ прокомментировали планы Киева пересмотреть Минские соглашения
В России с удивлением восприняли информацию о том, что Киев готовит пересмотр Минских соглашений к следующему саммиту "нормандской четверки", который запланирован на март 2020 года.
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Политика
МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»
В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Космос
Blue Origin вновь успешно испытала суборбитальный корабль New Shepard
Американская компания Blue Origin осуществила очередной - уже двенадцатый - испытательный полет разработанного ею суборбитального корабля New Shepard.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Общество
Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину
Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов.
Спорт
Президент ВАДА: нам нужно больше денег
Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди заявил, что организация нуждается в большем финансировании для проведения исследований.
Здоровье
Елена Малышева назвала заболевания, при которых помогает аспирин
Елена Малышева назвала заболевания, справиться с которыми помогает аспирин.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Футбол
Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе
Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
По факту ЧП в парламенте Грузии возбуждено уголовное дело — МВД
Пресс-служба ведомства сообщила, что по факту данного ЧП было возбуждено дело по статье 117 «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Общество
Сбербанк хочет передать сокращенных сотрудников другим банкам
Сбербанк предложил ряду своих конкурентов взять на работу сотрудников, которых сама кредитная организация намерена сократить.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Авто
Geely обновила седан Geely Vision
Китайский автопроизводитель представил обновленный седан Geely Vision, построенный на базе Toyota Corolla Е120 образца 2000 года.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28Н
«11 декабря 2019 года в районе 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)», — сообщили в военном ведомстве.
Политика
Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2
Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
Здоровье
Врач‑диетолог рассказала о вреде мандаринов
Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о том, чем полезны и вредны цитрусовые, без которых трудно представить новогодний стол, сообщает Федеральное агентство новостей.
Армия и оружие
В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.