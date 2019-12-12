Экономика

ВедомостиВедомостиАзиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн

В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн. Деньги будут предоставлены на дорожные инфраструктурные проекты, пояснил представитель Минэкономразвития.
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Институт развития с акционерами с Запада впервые за 5 лет дал заем России

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АБИИ одобрил кредит для России в размере $500 млн на развитие транспортной инфраструктуры

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Российская газета11:24

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Юрий Лоза в ответ на критику назвал Любовь Успенскую «глупой»

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Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
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Эрдоган осудил вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с осуждением вручения Нобелевской премии по литературе за 2019 год писателю Петеру Хандке из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.
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Apple начала продажи компьютера Mac Pro стоимостью до $52 599

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