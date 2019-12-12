Экономика
ВедомостиАзиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн
В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн. Деньги будут предоставлены на дорожные инфраструктурные проекты, пояснил представитель Минэкономразвития.
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Россия получит первый с 2014 года кредит от института развития с участием западных акционеров
Rambler News Service04:01
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Общество
Госдума приняла закон о возможности оборудования курилок в аэропортах
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который создает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Шоу-бизнес
Опухшую Елену Корикову не узнали фанаты
В новом ролике актриса предстала с опухшим лицом, а потому некоторые фанаты с трудом узнали её.
Происшествия
В Башкирии школьник отравился «конфетой» с никотином
Одиннадцатилетний школьник из Стерлитамака съел так называемый снюс, приняв его за конфету, и попал в больницу с отравлением, сообщает РИА «Новости».
Политика
Гончарук оценил решение конгресса США по «Северному потоку — 2»
В ноябре заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам СК
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил очередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ, в том числе трем военным следователям.
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
Авто
Компания Kia показала новый фирменный логотип
Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Армия и оружие
В Донбассе сорваны мирные договоренности: начались бои – ВСУ несут потери
По состоянию на 11 декабря в Донбассе двое военнослужащих ВСУ получили ранения во время боевых действий.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Политика
В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
Футбол
Черчесов допустил возвращение Кокорина и Мамаева в сборную
Главный тренер сборной России заявил, что для возвращения в национальную команду Кокорин и Мамаев должны реально проявить себя на поле и восстанавливать репутацию за его пределами.
Политика
Путин сменил губернатора Еврейской автономной области
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза в ответ на критику назвал Любовь Успенскую «глупой»
Российский певец Юрий Лоза в ответ на критику назвал артистку Любовь Успенскую «глупой» в беседе с Nation News.
Технологии
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Футбол
Гаттузо отклонил 18 предложений, прежде чем возглавил «Наполи»
Источник со ссылкой на La Repubblica сообщает, что новый главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо отклонил 18 предложений от других команд, прежде чем возглавил неаполитанский клуб.
Политика
Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Общество
Прогноз на 13 декабря: делаем коржик и кидаем монетки в окно
Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
Политика
Эрдоган осудил вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с осуждением вручения Нобелевской премии по литературе за 2019 год писателю Петеру Хандке из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.
Происшествия
В Иркутской области погиб солдат
На железнодорожной станции в Иркутской области покончил с собой 20-летний солдат.
Гаджеты
Apple начала продажи компьютера Mac Pro стоимостью до $52 599
Стоимость топовой версии компьютера составляет $52 599.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.