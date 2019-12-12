Экономика

ВедомостиВедомостиАзиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн

В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн. Деньги будут предоставлены на дорожные инфраструктурные проекты, пояснил представитель Минэкономразвития.
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Институт развития с акционерами с Запада впервые за 5 лет дал заем России

РБК04:01

АБИИ одобрил кредит для России в размере $500 млн на развитие транспортной инфраструктуры

ТАСС04:12

Впереди дорожные работы

Российская газета11:24

Россия получит первый с 2014 года кредит от института развития с участием западных акционеров

Rambler News Service04:01

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн

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Россия впервые с начала санкций заняла у Запада

Lenta.ru12:19

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций предоставил России кредит на $500 млн

Вести.Финанс05:11
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СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Зеленский поставил задачу найти заказчика убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил следствие за проведенную работу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета и поставил задачу назвать в ближайшее время заказчика преступления.
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Лоза объяснил свои слова о спонсировании Успенской АТО

Музыкант Юрий Лоза пояснил собственные слова о том, что выступавшая на Украине Любовь Успенская является спонсором антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.
Культуромания 09:47
Транспорт

В Москве пробки достигли 9 баллов

В столице загруженность дорог достигла 9 баллов.
Российская газета 10:07
Общество

Прогноз на 13 декабря: делаем коржик и кидаем монетки в окно

Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
Karelia.news 09:30
Политика

Аваков заявил о причастности России к убийству журналиста Шеремета

К организации убийства журналиста Павла Шеремета могут быть причастны власти России, заявил 12 декабря на брифинге глава МВД Украины Арсен Аваков.
REGNUM 12:09
Политика

Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области

Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
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Отчим объяснил, что может помешать Кокорину вернуться в футбол

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина, в разговоре с журналистами объяснил, что может помешать футболисту вернуться на поле после долгого перерыва.
РИА Новости 08:31
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Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
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Загитова поучаствовала в репетиции шоу Навки «Спящая красавица»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в репетиции шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
Sport24.ru 07:48
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«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы

N+1 10 декабря в 10:44
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости 05:32
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Сочи

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Адлер - Сочи, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ТАСС 11:14
Игры

Лучшие игры года раздают со скидками

Номинанта в категории «Лучшая многопользовательская игра» Tom Clancy’s The Division 2 отдают со скидкой 75% всего за 500 рублей.
Ferra 12:19
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Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
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Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM вчера в 07:37
Транспорт

Собянин открыл второй участок Южной рокады

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку Южной рокады - новой межрайонной трассы, которая отчасти дублирует перегруженный МКАД.
Российская газета 07:35
Политика

МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»

В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
РИА Новости 06:33
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16

Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 16.
ТАСС 01:17
Происшествия

Покупатель открыл стрельбу в петербургском супермаркете из-за сырка

В Санкт-Петербурге пьяный покупатель открыл стрельбу в «Пятерочке» после того, как между ним и администрацией магазина возник конфликт из-за съеденного им сырка.
Взгляд.ру 09:33
Здоровье

Володин о саратовских больницах: «У главврачей были любимые уборщицы, которые получали по 80 тысяч»

В интервью ГТРК «Саратов», фрагмент которого вчера, 10 декабря, был опубликован на YouTube-канале компании, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблему с низкими зарплатами учителей и врачей в регионе «удалось с мертвой точки сдвинуть».
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Кино

Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

iReactor 06:23
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Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
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SpaceX доставит каннабис на МКС в марте 2020 года

SpaceX в марте 2020 года доставит на Международную космическую станцию (МКС) ростки каннабиса.
News.ru 08:29
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл испанскому «Атлетико» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Новые Chevrolet Suburban и Tahoe получили дизельный двигатель

Что касается пассажиров, пассажиры третьего ряда в Tahoe получают еще 25 сантиметров пространства для ног, в то время как в Suburban для второго и третьего ряда появились дополнительные 5 сантиметров.
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СПЧ передал президенту предложения об изъятии родителей из семьи

Как сообщает РБК, общественники составили предложения по реформе системы опеки и семейного устройства людей, которые остались без попечения родителей.
Мой Брянск 02:59
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

РИА Новости 08:05
Футбол

Алдонин: система «осень-весна» не работает, а раньше мы брали Кубок УЕФА

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «армейцами» и «Эспаньолом».
Чемпионат 10:11
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