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Азиатско-Тихоокеанский банк купит инвестор из Казахстана

Новым собственником Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) станет инвестор из Казахстана - ТОО "Pioneer Capital Invest", сообщил Банк России, подводя итоги торгов по продаже 100% акций АТБ.
Интерфакс
Четвертый приглашенный инвестор отказался от участия в торгах и не подавал заявки.
Интерфакс
"В соответствии с условиями договора купли-продажи акций банка-победитель аукциона до 30 ноября 2021 года также перечислит ЦБ РФ часть чистой прибыли АТБ за 9 месяцев 2021 года", - сказано в сообщении.
Finam.Ru
Регулятор пояснял, что АТБ — один из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока.
РБК

С чего всё началось

Центробанк продал 100% принадлежащих ему акций санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) инвестору из Казахстана, ТОО «Pioneer Capital Invest», сообщается
 на сайте регулятора.

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