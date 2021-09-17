Pfizer решила отозвать все серии препарата против курения «Чампикс» в США

Pfizer объявила о том, что отзывает все партии своего препарата против курения «Чампикс» (в США – Chantix, в Европе — Champix) из-за наличия в таблетках повышенного уровеня вызывающих рак веществ (нитрозаминов) в Соединенных Штатах.