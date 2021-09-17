"В соответствии с условиями договора купли-продажи акций банка-победитель аукциона до 30 ноября 2021 года также перечислит ЦБ РФ часть чистой прибыли АТБ за 9 месяцев 2021 года", - сказано в сообщении.
На китайском популярном форуме Bilibili опубликовали фотографию процессорного разъема LGA 1700 с кодовым названием 15R1, который предназначается для грядущих настольных чипов Intel Core двенадцатого поколения.
Pfizer объявила о том, что отзывает все партии своего препарата против курения «Чампикс» (в США – Chantix, в Европе — Champix) из-за наличия в таблетках повышенного уровеня вызывающих рак веществ (нитрозаминов) в Соединенных Штатах.
История Программы предсказания преступности (predictive policing или pre-policing) занимаются сбором и анализом данных о случившихся преступлениях для того, чтобы определить будущего преступника или предсказать место преступления.